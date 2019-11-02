「龍牀盤」7伙撻大訂戶加價重推

下周四發售12伙

據菁雋成交紀錄冊顯示，上述9伙早前撻大訂單位，全屬實用面積164至171方呎開放式單位，估計各買家被沒收10%訂金，涉金額料介乎27.2萬至32.5萬元，估計總殺訂金額265萬元。

踏入11月，新盤市場錄得兩宗新撻訂；其中億京荃灣映日灣1座29樓實用面積643方呎B室，屬3房戶，原於10月25日以1360.6萬元售出，買家新近撻訂，料遭沒收5%訂金涉68萬元。另恒地（0012）北角君譽峰，亦新錄得6樓實用面積205方呎D室撻訂，屬開放式單位，上月底以549.54萬元售出，買家取消交易，料遭沒收5%訂金涉27萬元。

海璇1房買家撻大訂損手151萬

此外，新地（0016）旗下北角豪宅海璇，上月底亦錄一宗撻大訂；單位為5A座5樓B室，實用面積378方呎，1房間隔，原於2018年7月中以1516.72萬元售出，買家亦已簽署正式買賣合約，但於今年10月25日撻大訂，料遭沒收10%訂金涉逾151萬元。