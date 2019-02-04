明翹匯首輪375伙全數售罄 逾4個月來首輪售出最多單位新盤

明報記者 林可為、張允亭

攝影 張允亭

自6月爆發反修例風波、到10月港府推出《禁蒙面法》，令香港陷入回歸22年來最嚴峻局面，惟期間多個主要新盤均有理想銷情，除GRAND MONTARA外，8月開售的億京荃灣映日灣、9月開售的新地（0016）南昌站匯璽III，首輪分別推出的354伙（發價單計）及352伙，均告清袋或近沽清。

短期擬加推單位應市

至於明翹匯，佳明推出3張價單共涉388伙（其中375伙發售，另13伙招標），整批折實均呎1.52萬元，單位折實價432.1萬元起，折實價計總值約22億元；若買家採建築期付款，約85%單位折實價低於800萬元，樓盤開售前接獲5854票，超額認購15倍。

CARMEL近日連沽7幢洋房

就記者所見，昨日早上9時，首批50名準買家陸續到達設於尖沙嘴鐵路大廈的項目售樓處，買家以80及90後年輕人士為主。市場消息指，項目首1小時已沽約60伙，整批375個價單發售單位於昨晚8時全獲選購。

佳明營業及市務總監顏景鳳表示，樓盤買家多屬用家，亦有部分買家連購兩伙，短期內將加推單位。

白石角朗濤特色戶實呎1.58萬

其他新盤方面，鷹君（0041）大埔白石角朗濤，錄本月開齋成交，其中8A座地下實用724方呎D室連花園特色戶，以1145.3萬元售出、實呎1.58萬元；另8A座15樓實用1233方呎B室，透過招標以2500萬元售出、實呎2.02萬元，令樓盤7月推出至今累售單位增至約400伙。

永泰（0369）旗下青山公路將屆現樓的THE CARMEL，新售出2號屋，實用面2651方呎另連花園，成交價4820萬元（連雙車位），實呎1.81萬元；項目近日連沽7幢洋房，吸金逾2.9億元。

晟林變相減價13.75%促銷

另原定7月推出但其後取消銷售、內房福晟國際（0627）持有的何文田晟林修改價單，將「早買早享受」折扣由3%增至6%、稅項折扣由4.25%增至15%，即變相減價13.75%，預料短期重新上載銷安排。已屆現樓的晟林，今年7月曾開價，首批30伙折實實呎逾3.12萬元，為今年首批呎價最貴九龍新盤。