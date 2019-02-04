Alphabet擬164億收購Fitbit

Fitbit的股價曾在2015年8月升至51.9美元，是其歷史峰值。Fitbit近年因蘋果智能手表大受歡迎而發展受阻，當Alphabet的收購意向在周一傳出後，Fitbit股價當日大漲30％以上。截至周一收市，Fitbit的市值為15億美元，較上周五升值3.4億美元。Google的硬件主管Rick Osterloh稱，通過與Fitbit團隊緊密合作，將有助Google推動可穿戴設備的創新，並發展智能手表Wear OS平台。Google表示，不會將Fitbit的健康數據用於廣告。

此外，路透社引述知情人士稱，美國海外投資委員會（CFIUS）將重新審視抖音軟件國際版「TikTok」母公司北京字節跳動，兩年前以10億美元收購美國社交媒體軟件Musical.ly的交易，以研究其會否威脅美國國家安全。調查的範圍包括字節跳動對個人數據的儲存，以及其會否對用戶上載的內容進行政治審查。

復星逾億購Thomas Cook品牌

復星旅遊文化集團（1992）宣布，與清算中的英國旅遊集團Thomas Cook Group及其若干附屬公司訂立資產購買協議。復星旅文將斥資1100萬鎊（1.1億港元），收購Thomas Cook品牌及酒店品牌Casa Cook、Cook's Club。根據協議，轉讓資產包括上述品牌及相關品牌的商標、域名、軟件、社交媒體帳戶、在全球市場範圍內的授權等。

（綜合報道）

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