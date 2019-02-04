非農新職勝預期 美股破頂 道指早段升250點

道指成分企業埃克森美孚上季盈利減少，但仍勝分析師預期，股價早段升2%。國際油價昨晚亦升近2%。上月非農數據出乎意料地理想，而8月和9月的非農職位也被大幅上調。8月數據由最初預計的16.8萬，大幅上修至21.9萬，而9月數據也由13.6萬上調至18萬。

這兩個月的非農職位合共上調9.5萬。綜合過去3個月的非農職位平均每月增長17.6萬，遠高於保持失業率在當前水平所需的速度。

食品餐飲服務增最多職位

上月職位增長最多的行業來自食品及餐飲服務，增加了4.8萬。雖然這些職位通常工資較低，但可反映消費者的需求。通用汽車工人罷工，令製造業上月損失3.6萬個職位，減幅是2009年10月以來最多。聯邦政府職位則減少1.7萬，因為有2萬個人口普查職位因工作完成而取消了。雖然部分領域的職位減少，勞動參與率亦升至63.3%，是美國總統特朗普在位以來最高。特朗普昨發推文稱：「數據遠比預期好，美國棒棒的！」

失業率由3.5％升至3.6％

雖然失業率由9月的3.5％略升至3.6％，但仍接近50年來最低水平。美國上月平均時薪按年升3%，符合預期。分析認為，非農數據有助緩和美國經濟可能陷入衰退的擔憂，並有助確認聯儲局多數官員的評估。與其他經濟體相比，聯儲局官員認為美國經濟狀况穩健。聯儲局本周雖宣布了今年第三次減息，但暗示短期內利率毋須繼續下調。

韓10月出口跌14.7% 連跌11月

受中美貿易戰和全球半導體市場蕭條影響，韓國出口連續11個月呈下降趨勢。10月韓國出口額按年跌14.7%，創2016年1月以來最大單月跌幅。從出口貨品類別來看，半導體出口跌32%、石油製品跌26.2%、顯示器跌22.5%、鋼鐵跌11.8%。從出口國家和地區來看，對中國出口減少16.9%，對日本減少13.8%，對美國亦減少8.4%。

此外，日本10月製造業活動創3年多新低，10月製造業PMI終值降至48.4，創2016年6月以來新低，也是連續第6個月收縮，主要是由於新訂單和產出的萎縮。數據顯示，10月新訂單總量以2016年5月以來最快的速度萎縮。

（綜合報道）

[國際金融]