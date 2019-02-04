美藥企安進210億認購新股 百濟神州急升32％

百濟神州在港開市急升25.9%至直上105元，午市再發力上升，最高見116.3元，收市報110元，上升31.9%，晉身紅底股，市值升至863億元。

美ADS開市前時段急升

據股份購買協議，Amgen有權向董事會指派一名獨立非執行董事。

Amgen是一家在美國特拉華州註冊成立的有限責任公司，並在納斯達克上市，致力於通過發現、開發、生產並交付創新型人用藥品，為患有嚴重疾病的患者挖掘生物醫療。

百濟神州在美上市的預託證券（ADS）亦在開市前時段急升，最高見180美元，昨日百濟神州ADS高開報170美元，比上日上升22.89%。安進認購百濟神州的價格，比截至10月30日的ADS 30天成交量加權平均價格溢價36%，集團預計交易於2020年第一季完成。

百濟負責安進產品內地商業化

百濟神州同時與安進訂立合作協議，百濟神州負責將安進產品，在中國獲得監管機構批准後的5年或7年內在中國的商業化，並在協議期後5年收取特許使用費。此外，百濟神州與安進已同意20款管線產品合作進行開發。安進認購的資金將用於公司營運，包括為合作協議項下的開發項目提供資金。