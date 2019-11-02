中手游上市第2日大升兩成

中手游上市第二日終於發力，昨日大升20.4%，收報3.48元。若炒家前日未有出貨，以2.38元的招股價計，每手2000股，每手帳面可賺2200元。

ESR首日掛牌升5%

中手游昨日意外領跑一眾新股，於最近20隻上市新股中升幅最高。該股昨日高開0.7%，上午股價大幅上漲，半日報3.26元，升12.8%。下午雖然一度回吐，但收市前一小時內股價飈升，最終錄得兩成漲幅。昨日掛牌上市的大型新股ESR（1821）亦首掛告捷，全日報17.7元，升5.4%。該股開報17.6元，較招股價升4.8%。上午該股一度見全日高位18.1元，升7.7%，但升勢未能維持。

截至今日仍有12隻新股正招股，其中規模最大屬內地奶粉商中國飛鶴（6186），入場費10101元，公開發售集資額8.9億元。根據富途證券數據，截至昨日，飛鶴孖展額錄得11.23億元，已覆蓋公開發售額。飛鶴將於下周二截止招股，下周一截孖展。昨日「截飛」的則有B股東曜藥業（1875），只計借出孖展，超額認購5.3倍，總計借出4.28億元。