新航：往來香港總客運量最多跌20%

下調香港航線運力5%

他同時提到，新航為節省成本已經自上月起下調往來香港航線的運力5%，另於8月起調整每日來往香港及新加坡的航班數量，於某部分的平日如周二、周三各減少一班航班，以應付目前情况。當被問及新航現時至年底訂座率表現時，謝昭暉稱，在離港訂座方面在本月及12月表現不錯，甚至比去年同期略有升幅，但強調現階段仍是太早作結論，不過對香港市場的前景依然是審慎樂觀。

今年9月底香港航空代表協會（BAR）曾去信政府，要求暫時豁免機場相關開支。謝昭暉指新航作為其中一員亦有聯署，當局目前仍未有回應訴求。他認為，港府應該是先想幫助一些比航空公司更困難的中小企，但仍然希望政府會落實豁免費用。

他又稱，新航會以推出優惠及提升機艙體驗來吸引顧客，期望能緩和目前的困境。

新航將於今年內為特選經濟艙的乘客提供預先訂下飛機餐的服務，讓乘客在網上預辦登機時已經可以預訂飛機餐。新航客艙服務與設計部門副總裁黃碧瑜表示，一般只有兩成至三成的頭等艙及商務艙的乘客會預先訂餐，希望最終可以改變乘客的行為，推動整個行業服務質素及乘客體驗。