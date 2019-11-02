余偉文：低息環境或變永恆

金管局總裁余偉文昨日出席香港銀行公會講座時表示，面對環球經濟增長放緩，主要央行的貨幣政策，已由緊縮或正常化趨向寬鬆，預計利率可能由長期處於低位（lower-for-longer），變為永遠維持低息（lower forever），未來他會密切觀察寬鬆貨幣環境會否導致金融失衡。

關注會否導致金融失衡

不過，他重申，本港仍具有充裕的資本與流動性，現時未見到有需要改變聯繫匯率，同時不會實施外匯管制，以保障資金自由流通，有信心維持本地金融及貨幣體系的穩定。他表示，未來金管局有數項重點工作，包括加强香港作為中介人的角色，參與粵港澳大灣區發展，亦會大力發展本地綠色金融及金融科技，以維持本港的競爭力。

任志剛：息口向下機會較高

行政會議成員、金管局前總裁任志剛指出，息口再度下調的可能性似乎較上調高，認為目前美國息口情况比較複雜，聯儲局的立場有所改變，可能因為要捍衛獨立性，及擔心中美貿易戰下通脹會上升，故聯儲局表明只有見到實際經濟疲弱才會再減息。他又提到，香港過去4個月出現社會動盪，但金融及貨幣體系仍然保持結構健全與運作暢順，是金管局長時間採取預防措施的成果。