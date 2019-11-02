「轉數快」推出逾年可繳政府帳單 可交水費稅差餉 將擴至其他部門

明報記者 廖毅然

財經事務及庫務局昨日公布，稅務局、差餉物業估價署及水務署於昨日起發出的帳單，會印備轉數快的二維碼，市民只需使用支援轉數快二維碼繳付政府帳單的銀行或儲值支付工具營運商的流動應用程式，掃描帳單上的轉數快二維碼，系統將自動識別帳單資料，市民再點擊付款即可完成繳費。

將研究在繳費櫃枱接受轉數快付款

目前已有16家銀行的流動應用程式支援這項服務，包括匯豐、渣打、中銀香港（2388）及恒生（0011）等主要零售銀行，另外5個手機錢包亦可支援此服務，包括WeChat Pay、Alipay HK、八達通、TNG及Tap & Go。另外，匯豐旗下的PayMe正改善其流動應用程式，會於稍後投入服務。

Alipay HK隨即推出優惠，AlipayHK用戶於電子錢包宣傳欄領取10元的「公用事業繳費電子禮券」，於首次繳付公用事業費用滿50元或以上時即可使用。

財經事務及庫務局長劉怡翔表示，這服務既可為市民提供多一個便利的方法繳付政府帳單，亦可更廣泛地推動金融科技的應用。他又說，政府會視乎市民的反應，考慮逐步將服務擴展至其他政府部門。政府在今年初的《財政預算案》中曾透露，運輸署、入境事務處和康文署會研究在繳費櫃枱接受轉數快付款。

轉數快多用於大額轉帳

跨行轉帳系統「轉數快」在去年9月推出，事實上推出初期，中電、港燈及煤氣已與銀行合作，讓市民可以用「轉數快」交電費及煤氣費，但直至今天終納入政府的繳費系統。

截至今年9月，轉數快錄得約350萬個登記。在9月期間，處理約400萬宗交易，涉及約580億港元及10億元人民幣的交易額，交易量比系統推出首月上升約1.5倍，交易金額亦較推出首月上升逾7成，9月平均每宗港元交易金額為1.5萬元，反映轉數快被廣泛使用於較大額的轉帳交易。