財新PMI連升4月 帶動恒指破27000阻力

料國企股表現將勝本地股

恒指夜期昨晚11時報27,187點，高水86點。國指昨日收報10,622點，升0.85%，大市成交794億元，「北水」透過港股通淨流入2.83億元。舜宇光學（2382）升2.05%，為表現最佳藍籌，石藥集團（1093）下跌1.64%，為表現最差藍籌。內地正式推出5G，中國鐵塔（0788）上升2.89%，中通服（0552）急升11.13%。

利達LW A.M.首席投資策略師黃耀宗認為，昨日市場借PMI上升，中美貿易衝突緩和，早前較利好美股，近日亦開始帶動中港市場，加上部分行業如手機設備股有好消息，整體大市氣氛改善。不過大市雖有機會突破下降軌，但有匯控（0005）等本地股拖累指數，因此不宜期望過高，恒指若可企穩在27,200點以上，後市會較穩固。

澳門10月賭收264億 按年少3%

澳門博彩監察協調局公布，10月份賭收為264.4億元（澳門元．下同），按年減少3.2%，扭轉上月上升之勢，消息在昨日中午公布後，博彩股下跌，不過部分股份在尾市有支持，全日力保不失，包括澳博（0880）上升1.19%和金沙中國（1928）升0.9%，另銀河（0027）無升跌，永利澳門（1128）下跌0.35%。

摩根大通發報告表示，10月賭收符合預期，而且喜見每日賭收升至超過8億元的8.53億元，高於第三季的7.7億元。該行預期未來兩個月較具挑戰性，賭收將按年下跌8%至10%，不過自2020年首季開始，賭收增長將迅速改善。該行指出市場對博彩股的收入和賭收預期相當低，下降幅度有限，因為估值仍然便宜，認為適合建倉。