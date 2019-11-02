阿里上季收入升40%

核心電商收入逾千億 按年升四成

期內集團營業收入達203.64億元，按年上升51%；淨收入為707.48億元，當中包括阿里在今年9月23日成為螞蟻金服33％的股權持有人所產生的一次收益692億元，如撇除這項收益，非通用會計準則下淨收入為327.5億元，經調整EBITDA為371.01億元，按年升39%，經營利潤率為17%。攤薄後每股盈利為13.1元，去年同期每股盈利為9.6元（見表）。

雲計算收入升64%

以業務分部計，集團的核心電商收入按年升40%至1012.2億元，核心電商業務的經調整EBITDA利潤率按年跌3個百分點至38%。雲計算業務收入92.91億元，按年升幅收窄至64%。另外，數碼媒體及娛樂業務收入按年升23%至72.96億元；創新科技及其他收入則按年增加13.5%至12.10億元。中國零售平台移動月度活躍用戶在9月底達7.85億，較上一季增加3000萬；天貓實物商品貢獻的商品交易額（GMV）按年增長達26%。

集團在9月收購原屬「網易」的跨境電子商務平台「考拉海購」，天貓環球和考拉海購的客戶較少重疊，因此集團計劃讓考拉海購繼續獨立運行。

電子錢包擁12億活躍用戶

另外集團續指出，截至今年6月底，支付寶及其本地電子錢包合作伙伴的年度活躍用戶增至12億，其中約9億來自中國境內。

傳阿里已秘密申請上市 李小加：不便透露

日前有傳阿里巴巴打算在季績公布後，或是在「雙11」過後啟動來港上市的計劃，集團管理層於昨日的電話會議中未有提及。港交所（0388）行政總裁李小加昨早被問及阿里巴巴已秘密遞交上市申請一事，他回應指，「既然是秘密則不便透露」。