李嘉誠基金會擬撥款應急 零售協會：助止咳

謝邱安儀表示，餐飲業界的結業情况持續嚴重，由9月的100間，已發展至10月的200至300間。破產基金申請數字亦在下半年惡化，按年已升兩成多，零售餐飲業界拖欠薪金情况亦見嚴重。

上月逾200間餐廳結業

她希望政府能「寬免差餉，這些幫助最能直達零售商」，同時希望政府呼籲兩大電力供應商減免電費，認為能大大協助業界。

另外，冠忠巴士（0306）昨晚發盈警，預料截至8月底止5個月純利按年下跌74%，9月訪港旅客人數依然低迷，預料截至9月底止的上半年將錄得溫和虧損，而去年同期純利為3410萬元。

訪港旅客減 冠忠料上半年盈轉虧

集團指跨境非專利巴士服務是其核心業務，中期業績不佳，主要是因為香港社會持續不安、中美貿易戰局勢緊張，以及人民幣貶值對整體香港旅遊業造成不利影響，訪港旅客人數自7月以來顯著減少。