港9月零售挫18.3% 跌幅收窄 零售協會：減租未如願 10月數字更差

明報記者 方楚茵、蕭嘉聰

有中小企現金流受影響

若按零售商主要類別計的銷貨價值，珠寶首飾、鐘表及名貴禮物的銷貨價值再成跌幅榜首，按年下跌40.8%；其次為服裝跌26.3%；百貨公司的銷貨價值亦按年跌25.6%，藥物及化妝品則跌21.7%，連一向較堅韌的超級市場貨品銷貨價值亦按年下跌2.6%。只有新鮮蔬果及肉類等項目保持上升（見表）。

珠寶業銷貨值跌幅最大 服裝居次

在零售管理協會的電話會議中，謝邱安儀形容業界「好悲觀」，且已對即將來臨的傳統銷售旺季「無期望」。加上社會事件持續，雖然協會早在數月前已開展游說，包括向各大地產商要求減租一半、為期半年，以及與財政司長陳茂波會面，終獲得如港鐵（0066）等就部分受示威活動或關站的日子減租或免租的情况。惟部分會員實際生意跌幅根本不止一半，而像政府旗下商場的減租，實際覆蓋面不大，作用亦不大。

謝邱安儀又提到，若減租只寬減部分日子，對零售行業實際幫助不大，形容「叫做少少糖，派一粒糖」，但亦有地產商或業主以「（社會事件）不是我哋製造出來」而堅持不減租，亦有「完全未有示意，一粒糖都無派到」。謝邱安儀多次呼籲業主或地產商「網開一面」，表示今次事件已非單純責任問題，而是關乎企業社會責任。

指減租覆蓋少成效低 籲業主「網開一面」

政府發言人表示，零售業銷售在9月再度顯著下跌，反映社會事件持續令訪港旅遊業及與消費相關的活動受到重創。由於涉及暴力的示威活動繼續令遊客卻步及本地消費減少，經濟前景欠佳亦削弱消費情緒，零售業銷售表現短期內料仍然疲弱。政府會密切留意相關情况，以及其對勞工市場和整體經濟的影響。

招銀國際分析師胡永匡表示，對於零售貨值按月收窄微感意外，相信是與9月份內地訪港旅客按月跌幅收窄至35%，較8月份的下跌42%為好有關。但他相信，由於去年10月份數據計入高鐵等基建開通影響，加上今年國慶黃金周數據欠佳下，相信表現難言樂觀，預料數據不會再大幅收窄。