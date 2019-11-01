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嘉里斥資5億 購黃竹坑道一籃子物業

【明報專訊】嘉里（0683）近月積極增加土儲，先後多次大手購入物業。土地註冊處資料顯示，黃竹坑道42號利美中心一籃子物業，包括地廠部分、10樓、17至18樓、22樓頂層共5層工業樓層連天台、19個車位、11樓隔火層、地下大堂及外牆等上月初以4.997億元易手，若以總樓面約5.38萬方呎計，呎價約9293元。登記買家為NMC 9 LIMITED，董事包括嘉里發展執行董事朱葉培等。物業曾於2018年3月委託代理招標，當時意向價約8億元，即成交價較意向價低逾3億元或38%。嘉里近月先後入市，上月以5.14億元購入西區山道83號28個單位，料作重建。本周初，嘉里夥拍信置（0083）及太古地產（1972）投得港鐵（0066）黃竹坑站4期項目，單是項目補地價已達67.5774億元，以項目可建樓面約63.83萬方呎計，每方呎補地價10,587元。

羅守輝再斥2850萬入市招商局大廈

此外，有投資者趁市况回軟入市撈筍盤。市場消息指，裕泰興家族羅守輝或有關人士早前以2618萬元購入上環信德招商局大廈中低層13室後，近日再購毗鄰12室，面積1057方呎，透過公司股份轉讓方式（俗稱賣殼）以2850萬元購入，呎價26,963元，羅氏購入兩單位共涉5468萬元。原業主2016年10月以1818.04萬元購入單位，持貨3年，帳面獲利1031.96萬元或57%。

翻查資料，羅守輝近月積極於市場尋寶，除上述兩個單位外，亦購入金鐘力寶中心2座低層單位，成交價7200萬元，呎價約1.97萬元；另他亦以2500萬元購入上環太興中心1座低層1至2室，3個物業共涉資1.51億元。

相關字詞﹕撈筍盤 羅守輝 嘉里

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