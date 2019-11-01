嘉里斥資5億 購黃竹坑道一籃子物業

羅守輝再斥2850萬入市招商局大廈

此外，有投資者趁市况回軟入市撈筍盤。市場消息指，裕泰興家族羅守輝或有關人士早前以2618萬元購入上環信德招商局大廈中低層13室後，近日再購毗鄰12室，面積1057方呎，透過公司股份轉讓方式（俗稱賣殼）以2850萬元購入，呎價26,963元，羅氏購入兩單位共涉5468萬元。原業主2016年10月以1818.04萬元購入單位，持貨3年，帳面獲利1031.96萬元或57%。

翻查資料，羅守輝近月積極於市場尋寶，除上述兩個單位外，亦購入金鐘力寶中心2座低層單位，成交價7200萬元，呎價約1.97萬元；另他亦以2500萬元購入上環太興中心1座低層1至2室，3個物業共涉資1.51億元。