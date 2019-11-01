中電舊總部項目命名St. George's Mansions

最快年底推 2房800呎起

項目涉及175伙，樓盤主打3房及4房戶，3房實用面積約1800方呎，4房實用面積為2000至2100方呎，另有小量實用面積為800方呎的2房戶、連平台或連天台的特色戶。項目地皮由中電持有，信置負責發展及營運。黃永光稱，項目用料矜貴，由專人前往歐洲石礦挑選石材；而自己亦會視乎定價，考慮購入一伙自用。他指，項目有別於同區樓盤，大門向嘉道理道內街，為具競爭力的優勢之一。

飛鵝山道三號上載樓書

中國海外（0688）飛鵝山道三號，昨日上載樓書，項目提供5座洋房，全部連私人泳池，其中4幢實用面積3525方呎，最大一伙是1號屋，實用面積3766方呎，連1249方呎花園及984方呎天台。資料顯示，項目早於今年1月已獲批預售樓花同意書。

其他新盤市場，恒大（3333）旗下掃管笏恆大．珺瓏灣昨次輪發售225伙，市場消息指，項目全日沽出32伙，連同本周一、二分兩日首輪發售，累沽約276伙。佳明（1271）發展的青衣明翹匯，今日上午9時首輪發售388伙，當中375伙以發價單形式出售、13伙以招標形式發售。項目已於日前截止認購登記，據市場消息指，明翹匯一周累收約5854票，以首輪發售價單賣375伙計，超額認購15倍。

一手銷情方面，百利保（0617）、富豪酒店（0078）洪水橋富豪．悅庭，昨以3550萬沽出71B號洋房，實用面積為2777方呎，4房4套間隔，連912方呎花園，實呎12,784元。新世界（0017）北角柏蔚山亦沽出一伙4房戶，為2座27樓G室，實用面積1109方呎，以4293.3萬元成交，實呎38,713元。