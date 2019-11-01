帝景園額印鬆綁 5525萬沽 帳賺三成

市場消息指，帝景園剛錄6月份以來首宗成交，單位為4座低層A室，實用面積1522方呎，最新以5525萬元售出，實呎36,300元。原業主於2016年10月以4230萬元購入，剛過3年額印期，帳面獲利1295萬元，賺幅三成。資料顯示，同座同面積同坐向的低層B室，今年4月曾以5800萬元售出，現成交價較半年前低約5%。跑馬地樂翠台A座高層4室，實用面積1147方呎，以3100萬元易手，實呎27,027元，屬市價。原業主2006年1005萬元購入，帳面賺2095萬元或兩倍。

河南富商逾億沽南灣 8年蝕2660萬

不過，亦有內地客蝕讓。市場消息指，鴨脷洲南灣1座高層A室，實用面積2595方呎特色戶，最新以約1.1億元售出，實呎42,389元，原業主為河南天倫集團董事長、天倫燃氣（1600）主席張瀛岑妻子孫燕熙，2011年以1.3億元購入，持貨8年後帳面蝕約2000萬元，若連同使費，料實蝕超過2660萬元，蝕幅約兩成。資料顯示，張瀛岑及孫燕熙於2014年亦曾以2億元購入薄扶林貝沙灣3期一幢洋房，並持有至今，物業實用面積3953方呎，購入時實呎50,594元。