馬鞍山上月成交逼90宗 今年新高

馬鞍山上月上旬錄得25宗成交，而《施政報告》發表後，上月下旬則錄得63宗成交，即佔上月總成交量逾七成。世紀21奇豐區域經理莊瑞生表示，馬鞍山銀湖．天峰3座低層A室，實用面積798方呎，屬3房1套連多用途儲物室間隔，新近以1200萬元成交，實呎15,038元。

十大屋苑上月251宗升近三成

資料顯示，對上同類成交單位為2座低層D室，於一周前以1130萬元易手，是次成交則高出70萬元或6%；原業主於2009年以565萬元購入，持貨10年，帳面獲利635萬元或1.1倍。

此外，十大屋苑上月錄得251宗成交，按月上升近三成，並創過去7個月新高，其中藍田麗港城上月錄得27宗成交，較9月8宗大幅增加2.4倍，為十大屋苑中增幅最勁。

此外，美聯分行區域經理范浩銘指，太古城錄得上月首宗逾2000萬元成交，位於春櫻閣中層A室，實用面積1114方呎，屬3房連套房間隔，以2300萬元成交，實呎20,646元。原業主1982年8月以約121.4萬元購入，持貨約37年，帳面獲利約2178.6萬元或約18倍。

荃中反價至516萬沽 5年升七成

另外，有個別業主叫價態度轉趨強硬，並錄得反價成交。

美聯高級分區營業經理鍾家豪指，荃灣中心19座低層A室，實用面積374方呎，原業主最初開價510萬元放售，期後見市況好轉，故反價6萬元或1.1%，並以516萬元沽出，實呎13,797元；原業主2014年3月以296萬元購入，持貨5年，帳面獲利220萬元或74%。

同時，將軍澳亦出現反價放盤，市場消息指，將軍澳東港城6座低層F室，實用面積466方呎，屬2房間隔，原叫價760萬元，新近反價10萬元或1.3%，以770萬元放盤。