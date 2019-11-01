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官方樓指連跌4月 未反映寬按保 業界料最快年底才回升

【明報專訊】反修例風波未平息，樓價持續出現調整，據差估署最新公布，9月份私人住宅售價指數報380.5點，按月跌1.83%，並連跌4個月，較5月份高位396.9點，累跌4.13%。不過，有業內人士指，有關數字並未反映上月中《施政報告》公布放寬按保樓價上限，以及昨天匯豐帶頭減息等因素，料最快年底前有關跌幅有機會顯著收窄，甚至出現輕微回升。

明報記者 林尚民

差餉物業估價署最新公布，9月份私樓售價指數報380.5點，按月跌1.83%，按月跌幅較8月的1.39%有所擴大，並連跌4個月。總結今年首3季，本港私樓售價指數仍累升5.87%，較去年同期升10.4%，低4.5個百分點。

9月份各類型單位樓價指數全線向下，其中實用面積1075方呎或以下的A至C類中小型單位，最新樓價指數報383點，按月跌1.92%；而實用面積1076方呎或以上的D、E類大單位，最新報326.6點，按月跌1%。

9月樓指按月跌幅擴大至1.83%

至於租金指數方面，隨着暑假租賃旺季結束，租金亦有回落之勢，差估署公布，9月份租金指數報197.9點，比8月份的歷史高位200.2點，下跌1.14%，結束6個月連升之勢。其中A至C類中小型單位租金指數報202.1點，按月跌1.12%，而D、E類大單位租金指數則報156.0點，按月下跌1.82%。

租金指數結束6連升 月跌1.14%

對於差估署公布的售價指數續跌，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，社會運動持續影響買家入市信心，導致9月份官方樓價指數跌幅繼續擴大，由於官方數字略有滯後，預期下次公布的10月份樓價指數，將持續反映社會運動的影響，屆時跌幅或與9月份相若。不過，《施政報告》放寬按保後即時刺激二手住宅交投量價齊升，加上美國聯儲局宣布再次減息四分之一厘，對樓市有利好作用，預期11月份樓價跌幅有機會顯著收窄，而12月份更不排除可錄得輕微升幅。

萊坊執行董事林浩文認為，是次公布按月跌幅符合預期，料今年全年仍有少許升幅，初步估計明年樓價將下調約5%，但大幅下跌的機會不大，而放寬按保後，600萬至1000萬元二手樓將亢奮3至4個月，估計該類成交量亦將增加兩至三成，但盤源及購買力會逐漸消耗。

中原：短期維持價跌量升局面

另中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，放寬按保加上銀行減息，均對樓市帶來正面支持，惟現時香港受兩大隱憂包括社會運動及中美貿易戰影響，令樓價難以上升，相信短期仍維持價跌量升局面。

相關字詞﹕施政報告 放寬按保 樓價回調 樓價指數 差估署

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