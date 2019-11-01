簽證作歐洲跳板 葡萄牙吸投資移民 里斯本樓價料穩升 留意入籍門檻或會提高

葡萄牙政府於2012年推出以投資活動換取居留權的黃金簽證，讓外國人可透過購買當地樓或金融投資取得居留權，以吸引資金刺激經濟。條件是申請人要購買價值50萬歐元（約435萬港元）的房地產，或投資100萬歐元（約870萬港元）金融資產，又或者創辦提供10個就業崗位的企業。

除了移民門檻相對較低，Luiz表示里斯本還有多項優勢吸引海外買家，包括當地在2004年取消遺產稅，為退休人士提供財政援助，境外賺取利潤和股息應課稅率較低，連同氣候宜人等因素，故也吸引不少專業人士移居，甚至樂壇天后麥當娜（Madonna）現也於當地生活。

租金回報逾5厘 轉售容易

移民到一個地方，治安也是重要考慮之一，Luiz指當地甚少發生恐襲，謀殺案等也同樣少見。生活環境吸引外，在葡萄牙買樓的門檻同樣較低，Luiz稱里斯本在主要歐洲國家中樓價較低水，平均樓價每平方米8000歐元（呎價約6507港元），但租金回報卻吸引，有5.4厘甚至更高於倫敦。他估計今年當地樓價會有7%增長，並強調當地有二手市場，業主能容易轉售。由於移民監日子較短和入場門檻低，Luiz透露近期港人除了對黃金簽證查詢明顯增加，下決定時也更快手。他透露本周便已有超過50宗查詢，其中以專業人士較多，購買意欲相比去年底時明顯增加。

他指海外買家包括港人一般都是購買里斯本市中心物業為多，例如自由大道一帶（Liberdade）。戶型方面，當地較少開放式戶，以一至兩房較普及，又以兩房戶的投資價值較高。他稱，當地物業轉讓稅（IMT）稅率為6%，印花稅率則為0.8%。據代理世邦魏理仕報告顯示，去年里斯本新樓平均樓價為每平方米5050歐元（相當於呎價4170港元），價格最高為市中心遊客區的Misericórdia，每平方米達到6800歐元（約每方呎5531港元）。

移民審批半年 須購435萬物業

此外，移民到葡國整個申請流程不算複雜。Luiz指出，投資者於當地投資50萬歐元任何物業後，取得當地稅務號碼，其後開設銀行戶口和填妥必備文件如授權書等，然後在網上提交所有文件，並出示資金轉帳證明，便可約見移民局人員並等待審批，過程需時6個月，一般獲批後一個月便會獲得臨時居民證。

獲居民證後，申請人首年只需坐7天移民監，之後兩年居住14天以上便可，簽證有效期為5年，其間要續期兩次。在5年後申請人則可正式申請入籍，同時意味可於神根地區暫時居留和工作，計劃亦會覆蓋申請人配偶和直系家屬，包括年幼和較年長的子女，以及申請人父母。

不過，要申請葡萄牙的黃金簽證可能要趁早，因為這方面在國內外漸漸引起爭議。Luiz透露，由於葡國簽證可通行神根地區，以取得歐洲居留權，也令歐盟有感借此入境的人愈來愈多，故葡萄牙政府隨時有機會提高簽證投資門檻甚至取消。

同時需留意的是，雖然有不少人會委託移民公司代辦手續，省卻中間的繁複手續，然而早前卻出現過有無良中介，騙去計劃移居葡國的50個中國內地家庭合共4000萬歐元（約3.5億港元）。個案涉及合約分為中文和葡萄牙文，但兩份合約上所買的物業卻有差異，即中文版上寫「商店」，葡文卻寫上「倉庫」。故港人在買樓時，也切記要審慎檢查合約細則。

明報記者 王俊騏

[海外置業錦囊]