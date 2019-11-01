經濟
海外置業錦囊

投資策略

下一篇 上一篇

簽證作歐洲跳板 葡萄牙吸投資移民 里斯本樓價料穩升 留意入籍門檻或會提高

【明報專訊】本港社會紛爭不斷，港人移民熱亦持續，一些過去不太熱門的歐洲國家也漸進入港人的眼簾之內，包括西歐的葡萄牙。實際上港人可透過黃金簽證計劃，較簡單直接透過買樓，先取得當地暫時居留權，再等待5年後申請入籍，入場門檻約435萬港元。葡萄牙物業代理Maia International創辦人Luiz Felipe表示，隨着葡萄牙經濟和樓市自2008年金融海嘯後穩步向上，本身生活環境和氣候佳，又有不少稅務寬免和創業優惠計劃，加上它可作進入歐洲的跳板，都是當地吸引海外投資的原因，而近期港人亦對當地黃金簽證的查詢有所增加，並以專業人士為主。

葡萄牙政府於2012年推出以投資活動換取居留權的黃金簽證，讓外國人可透過購買當地樓或金融投資取得居留權，以吸引資金刺激經濟。條件是申請人要購買價值50萬歐元（約435萬港元）的房地產，或投資100萬歐元（約870萬港元）金融資產，又或者創辦提供10個就業崗位的企業。

除了移民門檻相對較低，Luiz表示里斯本還有多項優勢吸引海外買家，包括當地在2004年取消遺產稅，為退休人士提供財政援助，境外賺取利潤和股息應課稅率較低，連同氣候宜人等因素，故也吸引不少專業人士移居，甚至樂壇天后麥當娜（Madonna）現也於當地生活。

租金回報逾5厘 轉售容易

移民到一個地方，治安也是重要考慮之一，Luiz指當地甚少發生恐襲，謀殺案等也同樣少見。生活環境吸引外，在葡萄牙買樓的門檻同樣較低，Luiz稱里斯本在主要歐洲國家中樓價較低水，平均樓價每平方米8000歐元（呎價約6507港元），但租金回報卻吸引，有5.4厘甚至更高於倫敦。他估計今年當地樓價會有7%增長，並強調當地有二手市場，業主能容易轉售。由於移民監日子較短和入場門檻低，Luiz透露近期港人除了對黃金簽證查詢明顯增加，下決定時也更快手。他透露本周便已有超過50宗查詢，其中以專業人士較多，購買意欲相比去年底時明顯增加。

他指海外買家包括港人一般都是購買里斯本市中心物業為多，例如自由大道一帶（Liberdade）。戶型方面，當地較少開放式戶，以一至兩房較普及，又以兩房戶的投資價值較高。他稱，當地物業轉讓稅（IMT）稅率為6%，印花稅率則為0.8%。據代理世邦魏理仕報告顯示，去年里斯本新樓平均樓價為每平方米5050歐元（相當於呎價4170港元），價格最高為市中心遊客區的Misericórdia，每平方米達到6800歐元（約每方呎5531港元）。

移民審批半年 須購435萬物業

此外，移民到葡國整個申請流程不算複雜。Luiz指出，投資者於當地投資50萬歐元任何物業後，取得當地稅務號碼，其後開設銀行戶口和填妥必備文件如授權書等，然後在網上提交所有文件，並出示資金轉帳證明，便可約見移民局人員並等待審批，過程需時6個月，一般獲批後一個月便會獲得臨時居民證。

獲居民證後，申請人首年只需坐7天移民監，之後兩年居住14天以上便可，簽證有效期為5年，其間要續期兩次。在5年後申請人則可正式申請入籍，同時意味可於神根地區暫時居留和工作，計劃亦會覆蓋申請人配偶和直系家屬，包括年幼和較年長的子女，以及申請人父母。

不過，要申請葡萄牙的黃金簽證可能要趁早，因為這方面在國內外漸漸引起爭議。Luiz透露，由於葡國簽證可通行神根地區，以取得歐洲居留權，也令歐盟有感借此入境的人愈來愈多，故葡萄牙政府隨時有機會提高簽證投資門檻甚至取消。

同時需留意的是，雖然有不少人會委託移民公司代辦手續，省卻中間的繁複手續，然而早前卻出現過有無良中介，騙去計劃移居葡國的50個中國內地家庭合共4000萬歐元（約3.5億港元）。個案涉及合約分為中文和葡萄牙文，但兩份合約上所買的物業卻有差異，即中文版上寫「商店」，葡文卻寫上「倉庫」。故港人在買樓時，也切記要審慎檢查合約細則。

明報記者 王俊騏

[海外置業錦囊]

上 / 下一篇新聞

匯豐帶頭減息1/8厘 稱盡社會責任 主要銀行跟隨 梁兆基：再無減息空間
匯豐帶頭減息1/8厘 稱盡社會責任 主要銀行跟隨 梁兆基：再無減息空間
800萬樓九成按揭 每月少供470元
800萬樓九成按揭 每月少供470元
恒指二萬七得而復失 全月累升814點
恒指二萬七得而復失 全月累升814點
聲明被指偏鷹 儲局料停減息
聲明被指偏鷹 儲局料停減息
負資產增至53宗 港銀貸款年率化增13%
負資產增至53宗 港銀貸款年率化增13%
阿里擬重啟IPO 最快本月港掛牌 6至10月港股集資147億美元 全球第一
阿里擬重啟IPO 最快本月港掛牌 6至10月港股集資147億美元 全球第一
中手游僅升2％ 「頭槌飛」帳蝕1.7萬
中手游僅升2％ 「頭槌飛」帳蝕1.7萬
藥明生物批股集資60億
藥明生物批股集資60億
上季智能手機出貨增1% 兩年首升
上季智能手機出貨增1% 兩年首升
Deliveroo調查：上季逾半餐廳生意跌
Deliveroo調查：上季逾半餐廳生意跌
滬傳叫停多家機構P2P貸款業務
滬傳叫停多家機構P2P貸款業務
中國10月PMI連續6月收縮
中國10月PMI連續6月收縮
證監查中國醫網遲發盈喜 因買賣阿里影業股份大賺 半年後始披露
證監查中國醫網遲發盈喜 因買賣阿里影業股份大賺 半年後始披露
蔡志明辭任康健副主席非執董
蔡志明辭任康健副主席非執董
ASM少賺63% 股價急挫後反彈
ASM少賺63% 股價急挫後反彈
美高梅中國EBITDA升40%
美高梅中國EBITDA升40%
蘋果預告今季銷售破紀錄 庫克：iPhone 11有個「非常好開始」
蘋果預告今季銷售破紀錄 庫克：iPhone 11有個「非常好開始」
fb：大選年恐招更多調查
fb：大選年恐招更多調查
憂停減息 道指早段跌逾百點
憂停減息 道指早段跌逾百點
張兆聰：貿戰難談崩 樓巿穩經濟差極有限
張兆聰：貿戰難談崩 樓巿穩經濟差極有限
張宗永：憶張振新先生 與他的Opus One
張宗永：憶張振新先生 與他的Opus One
技術取勝：微創醫療需守住7.8元
技術取勝：微創醫療需守住7.8元
盧駿匡：大巿沒方向 短炒恒指
盧駿匡：大巿沒方向 短炒恒指
劉思明：創科受惠貿戰緩和 蓄勢突破
劉思明：創科受惠貿戰緩和 蓄勢突破
周顯：GDP增長應計入匯價因素
周顯：GDP增長應計入匯價因素
譚新強：即使民主黨沃倫當總統 投資者也未必要害怕
譚新強：即使民主黨沃倫當總統 投資者也未必要害怕
湯文亮：九成按揭的樂與怒
湯文亮：九成按揭的樂與怒
官方樓指連跌4月 未反映寬按保 業界料最快年底才回升
官方樓指連跌4月 未反映寬按保 業界料最快年底才回升
馬鞍山上月成交逼90宗 今年新高
馬鞍山上月成交逼90宗 今年新高
帝景園額印鬆綁 5525萬沽 帳賺三成
帝景園額印鬆綁 5525萬沽 帳賺三成
中電舊總部項目命名St. George's Mansions
中電舊總部項目命名St. George's Mansions
嘉里斥資5億 購黃竹坑道一籃子物業
嘉里斥資5億 購黃竹坑道一籃子物業
上月工商舖117宗成交 歷來最低
上月工商舖117宗成交 歷來最低