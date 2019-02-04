周顯：GDP增長應計入匯價因素

理由很簡單，因為2018年人民幣貶值了5.43%，2019年至今貶了3%以上，如果撇除貨幣貶值因素不計算，增長大致上會達標。我懷疑，中國的人民幣貶值了多少，莫非真的為了經濟增長率達標而決定貶值？

因此，特朗普說，中國的經濟沒有增長，他說得對，因為他心目中和美國當局的計算，中國的經濟增長以美元計算，但中國公布的，卻是以本國貨幣計算的增長數字，因此兩個都是對的。

這些不同的計算方式，我早在很多年前上李天命的思考方法課時，已經知道。他說的嘛！兩方的論據必須有共同基礎，否則拗來拗去，也沒有意義。

人口增長快 自會推高GDP

其實，在世界上的GDP統計數據，很多都是搵笨的。例如說，印度和菲律賓的GDP增長很高，但如果減掉人口增長，就會打了一個折扣。不過我見過，最勁的GDP增長是深圳開放早期，年年幾成增長，有一年還有八成幾的增長，秘密就是人口增加得很快囉！

從另一方面看，中國的人口增長是控制了，因此，人均收入的分母是減少了，相比起印度和菲律賓來，在這方面是佔了不少便宜。但當然，人口老化也會更快，這會影響到未來的收入。

[周顯 投資二三事]