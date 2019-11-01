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劉思明：創科受惠貿戰緩和 蓄勢突破

【明報專訊】美國聯儲局一如市場預期減息0.25厘，港股跟隨美股做好，但始終未能擺脫近日窄幅上落格局。恒指高開40點反覆向上，早市最多升341點、高見27,009點回順，午後於26,830點有支持回升，收報26,906點，升239點或0.90%；國指升0.52%。大市成交851億元，高於60天平均一成。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率52比48，升逾3%佔上升股份一成半，跌逾3%佔不足一成；陽燭對陰燭為43比57，大市好壞參半，買盤動力較強，但逾半股份陰燭收市，向上阻力不輕。

行業表現突顯市况牛皮，本報數據庫追蹤的30個行業，有四成多下跌，農業及水務跌逾1%表現差，其次為軟件服務、建築及材料跌近1%。至於上升行業，科技器材、燃氣供應升約2%，有約八成股份上升，升勢全面。紡織及服飾升近1%，行業只有一半股份上升。

匯豐銀行宣布下調最優惠利率0.125厘，預料其他銀行會陸續跟隨，刺激地產相關、本地金融亦升近1%。強勢地產股新世界（0017）買盤積極，但向上料受制於11.5元阻力。金融股以友邦（1299）、港交所（0388）升約2%，表現較佳。港交所自上月底低位回升，逐步追回跑輸恒指的失地，短線有機會上試100天線約250元水平，但除非市况進一步向好，否則不易升穿阻力，回調於50天線約238元為短線支持位。

中通服跌勢剛喘定 料5元阻力大

蘋果公司及華為的季度業績表現理想，帶動電子產品部件股受捧，舜宇（2382）、瑞聲（2018）領漲升7.3%和逾3%。內地5G商用正式啟動，5G概念股中通服（0552）升逾2%，但該股跌勢剛喘定，上升至5元料有較大阻力，要待升破並企穩，才能確認上升趨勢。

藍籌股創科（0669）上升動力增強，也可留意；公司除了受惠中美緊張關係緩和，強勁的業務表現，才是支撐股價主因。集團透過垂直模式進軍產業新市場，加上拓展地域市場，推動旗艦品牌Milwaukee工具業務持續增長，上半年以當地貨幣計算，業務增長超過20%；進一步拓展生產力及供應鏈，毛利率改善，帶動業績保持增長。

創科短線或59元至62元上落

走勢上，創科相比其他出口股表現穩定，昨升穿59元高位阻力，一度逼近62元，蓄勢向上突破；不過，該水平料有阻力，短線有機會在59元至62元上落，可於區間底部吸納，等待突破，倘若低收56元則先行離場。

[劉思明 數據尋寶]

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