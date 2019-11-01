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張兆聰：貿戰難談崩 樓巿穩經濟差極有限

【明報專訊】恒指昨日升239點，收報26,906點，成交金額850億元。聯儲局一如預期減息0.25厘，美股向好、美元回落，新興市場股匯債多升。港股再試闖27,000點大關，重磅股中友邦（1299）反彈漸有勢，騰訊（0700）仍在「努力」。匯豐銀行宣布減息0.125厘，本地地產股向好。恒指短線破位再上機會存在，但收市後報道指中方不認為能跟特朗普達成長期貿易協議，市况料再波動，投資者仍傾向炒股不炒市。

聯儲局年內第三度減息，聯邦基金利率降至1.5厘至1.75厘，但議息聲明暗示將會暫停降息步伐，主席鮑威爾記者會上強調，現時並沒有考慮過加息。市場反應是股升、債市變動不大，美元波動過後偏弱，而美國10年期國債息率重新高於聯邦基金利率，反映市場認為減息幅度暫時已足夠。但市場仍預計明年第二季度，當局再度減息的機會仍達到60％。

市場料明年次季減息機會達60％

美國減息本港跟隨，匯豐帶頭宣布減息0.125厘後，其他銀行陸續跟隨。消息利好本地地產股，新地（0016）升近2％。自政府放寬按揭成數後，二手交投激增並且有追價情况出現，估計11月份中原樓價指數會反映。但政府昨日公布第三季GDP按年大跌2.9％，主要受私人開支大減3.5％拖累。從數字來看，本港經濟是2009年以來表現最差，對於樓市應該會有影響。

但以就業角度來看，對本港經濟衝擊未必如數字顯示般嚴重。根據統計處2017年數字，與旅遊相關的就業人口為25.7萬人，已包括餐飲、零售、住宿和客運，佔當年總就業人口382.3萬的6.7％。政府近日指相關行業失業率升至6％，以比例推斷，相當於貢獻總失業率0.4個百分點，暫時對全港經濟不至於傷筋挫骨。

真正要小心的其實是貿易及物流，2017年時相關就業人口達到72.75萬人，佔比達19％，若這個行業失業率急升至6％，就會拉動總失業率達到1.14個百分點，影響巨大。有趣的是，數字顯示貿易及物流行業，過去兩年就業人數持續下降，但並未推高失業率，而地產、金融及保險業就業人數則相應增加。

筆者仍是同一觀點，只要樓市、股市、保險、人民幣離岸市場4個支柱能保持平穩，香港差極有限。特別是樓市，若樓價顯著下跌傷及家庭資產負債表，本港經濟就會岌岌可危，但這個可能性相當低。

中美各有誘因望停貿戰

貿易談判再傳出壞消息，此前指特朗普要求中方購買天量農產品而遭中方拒絕，因為擔心會影響國內農產品市場，最新就指中方不認為能與特朗普達成長期貿易協議。中美雙方互不信任，但雙方暫時也沒有條件主動決裂，筆者相信壞消息對市况不會有太大影響。

中國10月份製造PMI按月跌0.5點至49.3，而一直支撐指數的大型企業PMI也跌至49.9的收縮區域。新出口訂單為47，較上月降1.2點。從企業調查情况看，本月反映訂單不足的企業佔比為45.9%。內地製造業情况相當嚴峻，有迫切需要尋求停戰。

特朗普為求連任，未來12個月同樣有必要停戰來爭取農民支持，估計雙方都只是出口術討價還價，不大可能談崩再度開戰。只是宏觀經濟不溫不火，股市依然升不起跌不落，大市昨日升幅不俗，但資金仍然主攻幾個強勢行業，如物管、醫藥、體育用品、芯片、5G、奶股等。

[張兆聰 還看今朝]

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