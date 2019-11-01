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盧駿匡：大巿沒方向 短炒恒指

【明報專訊】恒指在過去一星期未有太大變化，繼續在26,500點至27,000點的區間上落。然而，現時100天線剛好在大約27,000點，在受制於兩個技術阻力的情况下，短期向上突破會有一定難度，相信在突破區間後會有明確方向，而值得關注的是，短線市寬在超買區回落，暗示短期下行風險正在增加。

近日筆者的入市策略改為炒即市期指，因此即使恒指在日線圖上沒有方向仍能錄得利潤。不少專業炒家在炒即市時都只會集中於期指分鐘圖上，不過如果要有更佳的勝算，就要走出傳統的思想框架。

在選擇分鐘圖的時間上亦是非常重要。假如時間較短，信號敏感度會較高，信號出現的次數亦較頻密，最終會出現不少雜音，交易次數頻密，交易成本亦較大。為了可盡快獲利，減低風險，獲利目標會較少，大概是10至20點左右。相反，用時間較長的分鐘圖，方向性會較強，雜訊亦可大減 ，而交易次數亦不多，盈利目標普遍較大，一般大約是100點。

炒即市期指 技術性零和遊戲

對於個人而言，在實戰操作中會比較傾向後者，原因是操作頻率不多，所需時間較短，其間的心理壓力亦相對低，有利減少人為失誤。其實炒即市期指是一個純技術的零和遊戲，只要用對方法及嚴守紀律，勝算便可大增。

由於是長期作戰，因此必須抱着平常心，並且以機械式操作。

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]

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