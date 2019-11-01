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經濟
2019年11月1日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
匯豐帶頭減息1/8厘 稱盡社會責任 主要銀行跟隨 梁兆基：再無減息空間
800萬樓九成按揭 每月少供470元
恒指二萬七得而復失 全月累升814點
聲明被指偏鷹 儲局料停減息
負資產增至53宗 港銀貸款年率化增13%
阿里擬重啟IPO 最快本月港掛牌 6至10月港股集資147億美元 全球第一
中手游僅升2％ 「頭槌飛」帳蝕1.7萬
藥明生物批股集資60億
上季智能手機出貨增1% 兩年首升
Deliveroo調查：上季逾半餐廳生意跌
滬傳叫停多家機構P2P貸款業務
中國10月PMI連續6月收縮
證監查中國醫網遲發盈喜 因買賣阿里影業股份大賺 半年後始披露
蔡志明辭任康健副主席非執董
ASM少賺63% 股價急挫後反彈
美高梅中國EBITDA升40%
蘋果預告今季銷售破紀錄 庫克：iPhone 11有個「非常好開始」
fb：大選年恐招更多調查
憂停減息 道指早段跌逾百點
張兆聰：貿戰難談崩 樓巿穩經濟差極有限
張宗永：憶張振新先生 與他的Opus One
技術取勝：微創醫療需守住7.8元
盧駿匡：大巿沒方向 短炒恒指
劉思明：創科受惠貿戰緩和 蓄勢突破
周顯：GDP增長應計入匯價因素
譚新強：即使民主黨沃倫當總統 投資者也未必要害怕
湯文亮：九成按揭的樂與怒
簽證作歐洲跳板 葡萄牙吸投資移民 里斯本樓價料穩升 留意入籍門檻或會提高
官方樓指連跌4月 未反映寬按保 業界料最快年底才回升
馬鞍山上月成交逼90宗 今年新高
帝景園額印鬆綁 5525萬沽 帳賺三成
中電舊總部項目命名St. George's Mansions
嘉里斥資5億 購黃竹坑道一籃子物業
上月工商舖117宗成交 歷來最低
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技術取勝：微創醫療需守住7.8元
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【明報專訊】中芯暫受制10元阻力（圖）
普拉達29元料有沽壓（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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匯豐帶頭減息1/8厘 稱盡社會責任 主要銀行跟隨 梁兆基：再無減息空間
800萬樓九成按揭 每月少供470元
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