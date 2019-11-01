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張宗永 翼之聯想

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張宗永：憶張振新先生 與他的Opus One

【明報專訊】習主席在四中全會前夕，宣布加強發展加密貨幣技術。比特幣價格暴升，重上1萬美元之上。再次證明，比特幣的交易仍然是不理性的。

區塊鏈普及 好壞參半

我一直有留意中國官方加密貨幣的發展。中國的加密貨幣叫DC/EP，DC是Digital Currency，EP是Electronic Payment，意思是由央行發行，然後通過現行的電子渠道例如銀行和第三方支付系統流通。虛擬貨幣原來是梁山好漢，但這樣一來便變成了宋帝的招降兵。另一邊廂，facebook牽頭的Libra亦面臨難產的危機。最近有些合作方，例如Visa、Mastercard和PayPal都相繼退出。似乎近來的風是吹向建制的一邊。

經過這幾年的發展，區塊鏈的技術已經廣為接受和應用，由參野禪變成佛門正宗，但主管的人亦由野和尚變成寺院主持。好處是規範了，壞處是減低了靈活和自主性，再沒有當日的朝氣勃勃，果真如此，比特幣的發展空間會愈來愈小，更難成為大眾之事，淪為只是小眾的玩物而已，價格沒有上升道理。

談到虛擬貨幣，大陸的金融大佬先鋒集團董事長張振新早前不幸過身。我和張先生是舊相識，張先生生於蒙古（他的微信號是蒙古人），早年從事證券業務，生意真的做起來是靠P2P微貸，後期他花了很多精力發展虛擬貨幣。香港人較認識的是他曾經出超高價70億港元，收購香港人壽，交易最後告吹，賣方沒收7億訂金。張先生談吐很儒雅，當年他曾計劃入股我的公司思博，亦因為得到他的賞識，參與了他的一些虛擬貨幣的業務。

Cindy幫張先生管理私募投資業務，有天她打電話給我說：「張先生看到你在報章上談虛擬貨幣的文章，很想請你飯敘，交流一下對虛擬貨幣的看法。」午餐是在張先生的私人飯堂古琴軒。那陣子，比特幣價是6000美元左右。席上，張先生極力唱好比特幣，建議大家要長揸，不要過早離場的，我當時是淡友。

張生前力谷加密貨幣三業務

新聞報道張先生的身體在後期開始變差，原因是他酗酒，我記得當日在席上張先生開了一瓶加州的名釀Opus One，我當時剛從加州Napa Valley度假回來，旅程中亦曾參觀Opus One酒莊。在認真談生意的環境，飲一瓶未有透氣的良釀，是有點浪費，印象中張先生喝得不多。張先生後期多次和我談及他的鴻圖大計，他的加密貨幣業務主要分三塊： 一是ICO，二是採礦，三是交易所。他還邀請我加盟，統一管理這三塊業務。但因為天時、人和、地利都不大脗合，便沒有談下去。

大陸的創業環境製造了不少英雄，但可惜大部分是牛市好友，市場一旦逆轉，很多人便折翼，有些人所付出的代價還真的不少。

[張宗永 翼之聯想]

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