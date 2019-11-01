憂停減息 道指早段跌逾百點

快意佳士拿標緻母企合併

《華爾街日報》報道，意大利與美國合資的快意佳士拿（Fiat Chrysler）與法國標緻（Peugeot）母公司PSA發表聯合聲明，雙方同意合併，各持有新公司的50%股權。完成合併後，新公司市值達490億美元，與日本本田汽車的規模相若，未來將在紐約、巴黎及米蘭掛牌上市。快意佳士拿董事長John Elkann將成為新公司的董事長，而PSA行政總裁Carlos Tavares將出任新公司的CEO，初始任期為5年。這兩家車廠在歐洲佔有較大市場份額，可提供削減成本的機會。它們合共在歐洲擁有約23%市場份額，僅次於福士（Volkswagen）。此外，萬寶路製造商——美國奧馳亞集團（Altria Group）鑒於市場發生意料之外的變化，包括美國擬禁止電子煙有不同口味及海外市場收緊規管，因此對電子煙製造商Juul Labs的投資減值45億美元，令這電子煙製造商的估值降至240億美元。奧馳亞股價早段微跌。

（綜合報道）

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