fb：大選年恐招更多調查

季績勝預期 股價早段升逾3%

隨着動態消息（News Feed）的廣告空間趨於飽和，Instagram及社交短視頻產品Stories成為fb的增長焦點。上季廣告展示次數按年急增37％，彌補了廣告平均價格下降的影響。廣告收入上季按年增長28％，以恒定匯率計算增長31％，達到173.8億美元。支付及其他收入按年增長43％至2.69億美元。其他收入增長主要來自虛擬實境（VR）頭戴裝置的銷售。

上季fb整體收入按年增29%至177億美元，利潤按年增19%至61億美元。fb的營業利潤率為41%，高於fb的預測。fb用戶仍持續增長，每日活躍用户（DAUs）按年增8.6%至16.2億，每月活躍用户（MAUs）按年增7.8%至24.5億，符合市場預期。

不過fb預期，隨着社會更重視私隱，定向廣告的投放會面臨一些不利因素，將導致第四季收入增長放緩。加上監管壓力增加，短期內持有fb股票仍有風險。fb面臨美國聯邦貿易委員會（FTC）、司法部和超過40個州檢察長的反壟斷調查。其牽頭的Libra（天秤幣）加密貨幣項目也面臨沉重的政治壓力。

（綜合報道）

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