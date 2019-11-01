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fb：大選年恐招更多調查

【明報專訊】雖然面對加強保障用戶私隱等壓力，facebook（fb）第三季收入和盈利仍勝預期，周三盤後交易股價升逾5%，昨早段升逾3%。fb股價今年以來升逾四成，遠超科技股平均升幅。不過fb行政總裁朱克伯格警告，政治壓力可能很快對業務構成影響。他預告在明年的美國大選年，fb可能招致更多調查，並成為政界攻擊目標，預計明年將是艱難的一年。在Twitter表示將禁止付費的政治宣傳後，朱克伯格表示暫不會跟隨。他表示，參選人直接發布的廣告，僅佔fb收入0.5%。

季績勝預期 股價早段升逾3%

隨着動態消息（News Feed）的廣告空間趨於飽和，Instagram及社交短視頻產品Stories成為fb的增長焦點。上季廣告展示次數按年急增37％，彌補了廣告平均價格下降的影響。廣告收入上季按年增長28％，以恒定匯率計算增長31％，達到173.8億美元。支付及其他收入按年增長43％至2.69億美元。其他收入增長主要來自虛擬實境（VR）頭戴裝置的銷售。

上季fb整體收入按年增29%至177億美元，利潤按年增19%至61億美元。fb的營業利潤率為41%，高於fb的預測。fb用戶仍持續增長，每日活躍用户（DAUs）按年增8.6%至16.2億，每月活躍用户（MAUs）按年增7.8%至24.5億，符合市場預期。

不過fb預期，隨着社會更重視私隱，定向廣告的投放會面臨一些不利因素，將導致第四季收入增長放緩。加上監管壓力增加，短期內持有fb股票仍有風險。fb面臨美國聯邦貿易委員會（FTC）、司法部和超過40個州檢察長的反壟斷調查。其牽頭的Libra（天秤幣）加密貨幣項目也面臨沉重的政治壓力。

（綜合報道）

[國際金融]

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