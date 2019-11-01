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蘋果預告今季銷售破紀錄 庫克：iPhone 11有個「非常好開始」

【明報專訊】蘋果公布截至9月底的2019財年第四財季業績，其行政總裁庫克（Tim Cook）形容，iPhone 11系列的銷售有一個「非常、非常好的開始」，蘋果在其第三大市場大中華區採取了多項成功措施，包括下調產品定價、分期付款、舊機換新等，助蘋果扭轉其在中國的下行趨勢。上季大中華區收入按年僅跌2%，較2019財年首兩季的兩成以上跌幅大為收窄。新iPhone僅有兩周銷量計入第四財季，其真正影響料將在本季繼續顯現。

蘋果預期聖誕購物旺季將迎來強勁的銷售，有望打破2017年12月季度的收入紀錄創新高。今年以來，蘋果股價上漲逾50%。蘋果周三盤後交易股價升逾1%，昨早段升2％。蘋果對手三星電子由於儲存晶片市場疲軟，上季利潤按年大跌52%，昨股價變化不大。

庫克稱，iPhone 11的價格由699美元起，吸引更多人進入市場，推動舊客把手機升級，這策略在中國反應尤其好，因為蘋果選擇了配合當地市場的價格。他對中國業務「感覺良好」，認為蘋果在中國市場有「很多積極因素」，包括可穿戴設備在當地銷售非常強勁，且貿易緊張形勢有所緩和。他期望美、中兩國能在2020年第一季解決貿易爭端。

指降價內地市場反應良好

蘋果在大中華區上季收入按年僅跌2%，若以恒定匯率計算，收入實際增長了1%。對蘋果來說，中國仍是重要的增長市場。蘋果上季640億美元的總收入當中，111.3億美元來自大中華區。

由於上季末iPhone 11系列才推出，9月季度的iPhone銷售仍然疲軟，按年跌9.2%至333.6億美元，不過相比之前3個季度的15%跌幅有所好轉。為應對智能手機市場趨於飽和的挑戰，蘋果向全球9億部使用中的iPhone加強軟件、配件及訂閱服務的銷售，今天（11月1日）更將推出新的流媒體服務Apple TV+，進一步擴張娛樂業務。

蘋果上季的服務業務銷售按年增18%至125億美元。Airpods無線耳機熱賣，刺激可穿戴設備業務銷售按年飆升54%至65.2億美元。新興業務的增長抵消了iPhone收入下滑，令蘋果上季整體收入按年升1.8%至640億美元。不過蘋果為新技術投入更多資金，上季營運支出的增長，超過收入增幅，令上季利潤下滑3%至136.9億美元。這標誌着庫克自2011年就任行政總裁以來，蘋果首次出現整個財年每個財季利潤下跌的情况。亞馬遜、Alphabet等科技巨頭上季都有類似情况，支出大幅提升，以提振核心業務。

研究推月租iPhone服務

市場期待蘋果明年9月發布首款5G iPhone。分析師預計，iPhone業務收入將在截至2021年9月的財年恢復增長。在剛結束的財年，iPhone收入相當於蘋果總收入的55%，之前一年這比例為62%。為促銷iPhone，蘋果今年稍後將推出蘋果信用卡（Apple Card）購買iPhone的24個月免息分期優惠，客戶更可獲3%現金回贈。蘋果也在研究推出月租iPhone服務的可能。

（綜合報道）

[國際金融]

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