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ASM少賺63% 股價急挫後反彈

【明報專訊】半導體裝嵌供應商ASM太平洋（0522）昨日公布，今年第三季純利錄得2.22億元，按年減少63%，但就較上季度增加217%；期內收入按年減少19.5%至41.63億元（即5.31億美元），但較上一季增15%；第三季每股基本盈利0.55元。公司今早開市曾挫一成，全日收市報109.7元，跌幅收窄至0.27%。

純利按季回升兩倍

公司第三季新增訂單總額為42.39億元，較去年同期減少16.9%；截至9月底止，未完成訂單總額為60.26億元。集團行政總裁李偉光指出，由於中美貿易摩擦，以及英國脫歐形勢暫時有緩和跡象，客戶相對重拾信心，因此預期各項因素影響下可在明年第一季開始為公司帶來正面影響。

集團今年首9個月收入114.4億元（即14.6億美元），按年減少22.7%；純利錄得較去年同期倒退80%至4.01億元。李偉光表示，未來相對看好智能手機市場，隨5G基站逐步落成、手機多鏡頭及光學變焦的發展，預期會為公司帶來不錯的機會，尤其是在SMT解決方案的業務。

李續稱，發展5G所需要的零件較多，而當5G的頻率愈高，對於射頻相關零件需求愈大。他預料，由於第四季為傳統淡季，集團單季收入將介乎36.04億至39.96億元（即4.6億至5.1億美元）之間，不過全年收入則可能出現按年跌幅。

相關字詞﹕5g基站 中美貿易摩擦 英國脫歐 asm太平洋

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