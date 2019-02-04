ASM少賺63% 股價急挫後反彈

純利按季回升兩倍

公司第三季新增訂單總額為42.39億元，較去年同期減少16.9%；截至9月底止，未完成訂單總額為60.26億元。集團行政總裁李偉光指出，由於中美貿易摩擦，以及英國脫歐形勢暫時有緩和跡象，客戶相對重拾信心，因此預期各項因素影響下可在明年第一季開始為公司帶來正面影響。

集團今年首9個月收入114.4億元（即14.6億美元），按年減少22.7%；純利錄得較去年同期倒退80%至4.01億元。李偉光表示，未來相對看好智能手機市場，隨5G基站逐步落成、手機多鏡頭及光學變焦的發展，預期會為公司帶來不錯的機會，尤其是在SMT解決方案的業務。

李續稱，發展5G所需要的零件較多，而當5G的頻率愈高，對於射頻相關零件需求愈大。他預料，由於第四季為傳統淡季，集團單季收入將介乎36.04億至39.96億元（即4.6億至5.1億美元）之間，不過全年收入則可能出現按年跌幅。