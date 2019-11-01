證監查中國醫網遲發盈喜 因買賣阿里影業股份大賺 半年後始披露

明報記者 馬迪帆

證監調查發現，根據當時稱為中國網絡資本之內部財務報告，集團曾於2014年3月錄得約3.6億元的巨額溢利，背後原因則是證券買賣。當年阿里巴巴入主文化中國，令後者股價一度飈升。中國網絡資本在文化中國停牌前，就已持有3.02億股份。而收購消息公布後，文化中國股價收報1.83元，升1.86倍，最高更曾升逾4倍，高見3.39元。

對當時6名董事展開研訊

證監指，集團在當年3月因出售文化中國股份而獲得1.3億元已實現收益，其在文化中國持股的未實現收益則有2.5億元，帶動集團在當月錄得3.6億元的溢利，主要就是來自證券投資收益。

證監：可構成內幕消息

集團在截至2014年3月31日9個月期間，公司錄得8.9億元累計溢利，而前一年同期為虧損3300萬元。

不過，中國網絡資本直至當年9月10日發布盈利預告時才披露此消息，相隔已有半年。披露消息後，其股價曾升12.9%。

證監會指出，集團在當年3月盈利數字，或是買賣文化中國股份帶來的有關收益，已經構成內幕消息，因為該資料與集團有關，一般不為投資者所知，且相當可能對股價造成重大影響。

除集團本身外，證監會認為部分涉事董事亦可能違反披露規定，因此將會受到研訊。涉事人包括莊舜而、王炳忠、江木賢、劉紹基、馬華潤及張健。公司最新中期報告顯示，其中莊舜而、江木賢為現任執行董事，王炳忠為現任非執董，張健則為獨立非執董。