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滬傳叫停多家機構P2P貸款業務

【明報專訊】隨着中國對P2P平台的打擊行動，據《金融時報》報道，上海當局已要求該市多家P2P貸款機構逐步關閉業務，亦是中國對這個規模達到850億美元（約6630億元）、並正迅速收縮的行業的最新打擊。《金融時報》引述兩名直接相關的知情人士透露，包括陸金所在內的幾家最大的企業已接到當地金融當局的通知，要求它們逐步關閉業務，直至最終停止營運。

目前中國最大的一些P2P貸款機構都坐落於上海，例如上述提及的陸金所、點融網和麻袋財富等，去年內地P2P貸款飈升至逾1.06萬億元人民幣（約1500億美元）。不過隨着中國大舉打擊，內地P2P平台出現爆煲潮，老闆「走佬」的事件頻頻發生，包括像「團貸網」等，投資者亦血本無歸。

老闆「走佬」頻生 投資者血本無歸

報道引述一名了解上海情况的人士透露，上海將允許該市的P2P企業有序地關閉其業務，但是「最終的目標是使資產負債表為零」。試圖在上海這個中國最大的金融中心關閉P2P行業，被指為政府迄今採取的最嚴厲的措施之一。

P2P每月交易額兩年降近1800億

據行業的監測網站網貸之家數據顯示，中國P2P行業的月度總交易額已從2017年6月2530億元的人民幣峰值，降至今年9月的約700億元人民幣。目前P2P貸款中仍然有約6090億元人民幣的未償貸款，與去年5月時的約1.06萬億元人民幣相比有所降低。

相關字詞﹕麻袋財富 陸金所 點融網 團貸網 爆煲

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