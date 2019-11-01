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Deliveroo調查：上季逾半餐廳生意跌

【明報專訊】反修例風波衝擊本港餐飲業，戶戶送Deliveroo的調查發現，超過55%的受訪餐廳認為第三季整體營業額有所下降，但約32%的餐廳表示季度外賣收入有所增加，堂食收入上升的餐廳只有18%，戶戶送香港區總經理羅家聰表示，外賣業務可促進餐廳的持續發展，半數受訪餐廳對今年第四季的餐飲業表現有信心。

1/3指外賣收入增加

戶戶送在9月底訪問超過4000家餐廳，主要圍繞業務績效滿意度、季度營業額以及對來季的信心等。餐廳對今年第三季業績的平均滿意度為5.6/10，羅家聰表示，餐廳堂食人流減少、客人平均消費額下降，拖累餐廳收入。

羅家聰表示，未見公司業務受到影響，平台訂單增長幅度與去年相若。他透露，現時平台的餐廳數目約4000間，年底前有望超過6000間；外賣配送員約4000人，當中25%為步兵。問及近期餐飲業的就業情况轉差，是否吸引更多人成為外賣配送員「幫補一下」，羅家聰指出，第三季應徵車手查詢按季上升最多25%。戶戶送由去年2月起，定期在每月下旬伙拍部分餐廳推出8折優惠，而過去兩個月將優惠期拓展至整個月份。

羅家聰續表示，希望平台上約15%至20%餐廳全天候提供8折優惠。問及會否推出措施與餐廳共渡難關，羅表示，現時平台無收取上台費，餐廳只須支付設備費，近月更可以分期付款，另外現時平台會資助餐廳推出8折優惠，希望共同開拓商機。

相關字詞﹕羅家聰 餐飲業 外賣 反修例風波

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