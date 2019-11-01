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上季智能手機出貨增1% 兩年首升

【明報專訊】全球智能手機市場略見反彈，市場研究機構Canalys發表報告表示，今年第三季智能手機出貨量按年上升1%至3.52億部，是兩年以來首次錄得升幅，另外蘋果上季業績勝預期，一眾手機設備股飈升，舜宇光學（2382）升7.37%，126.8元；瑞聲科技（2018）升3.45%至51元；丘鈦科技（1478）升2.35%至10.44元；小米（1810）升1.25%至8.9元。

Canalys報告指出，今年第三季部分手機品牌傾向追求市場份額而犧牲營業利潤，刺激季度出貨量反彈。

三星保龍頭地位

華為增29%緊隨其後

全球手機出貨量一哥仍為「三星」，出貨量達7890萬部，按年上升11%；緊隨其後的華為出貨量達6680萬部，按年上升達29%；但排行第三的蘋果出貨量則按年減少7%出4350萬部，而小米、Oppo則分別出貨3250萬部及3200萬部，分別減少3%及增加6%。

Canalys研究總監Rushabh Doshi表示，5G將是三星下一個戰場，三星為極少數擁有晶片設計、5G調製解調器的手機品牌，而且不受高通等第三方手機組件供應商的創新周期影響手機時間表。

Canalys高級分析師Ben Stanton認為，華為尚未走出困境，公司季度內發貨到海外的手機屬美國實體名單以前的型號，其他後續機型若不支援Google的移動服務，將阻礙華為海外發展。

相關字詞﹕三星 小米 丘鈦科技 瑞聲科技 舜宇光學

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