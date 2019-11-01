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中手游僅升2％ 「頭槌飛」帳蝕1.7萬

【明報專訊】矚目新股、超購逾500倍的中手游（0302）昨日掛牌上市，早前其暗盤僅微升5%，令一眾借錢入票的投資者大跌眼鏡。中手游昨日低開0.7%，不過開市30分鐘內股價一路上揚，高見3.17元，較招股價升12%，終於為大戶提供走貨機會，以最高價計，每手帳面賺680元。

每手帳面僅賺140元

不過中手游全日表現疲軟，期間一度潛水2.8%，全日僅收報2.89元，升2.1%，每手帳面僅賺140元。對於借九成孖展的「頭槌飛」大戶而言，若未能在高位走貨，以耀才2.48厘息率計算，早前認購2305萬股的利息成本高達近2.4萬元，以昨日帳面僅賺6840元，實際蝕息1.7萬元。相反若可於高位賺盡出貨，則帳面賺3.9萬元，扣除利息開支，實際可賺1.5萬元。

雲南建投潛水逾兩成

另一新股雲南建投（1847）則首掛即跌穿招股價，午休後曾反彈至3.01元，但收市前股價下瀉，收報2.66元，較招股價跌20.8%。

ESR今掛牌 暗盤升2.9%

今日（周五）掛牌的則有大型新股ESR（1821），昨日公布中間定價於16.8元，總計集資126.3億元，公開發售超額認購2.22倍，一手中籤率100%，人人有份，即使認購10手亦可獲全數配發。根據耀才證券的資料，ESR昨日暗盤微升2.9%，報17.28元，每手帳面賺96元，最高曾升5.2%，總計有1010萬元成交。

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