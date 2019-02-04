經濟
下一篇 上一篇

阿里擬重啟IPO 最快本月港掛牌 6至10月港股集資147億美元 全球第一

【明報專訊】今年香港IPO或會再迎來一隻「巨無霸」，外電廣泛報道指出，阿里巴巴計劃最快11月來港上市，目前可能要先等待今日（周五）傍晚公布季績後，或是留待「雙11」後，視乎投資者反應，才決定是否啟動上市計劃，集資額可能會高達100億至150億美元（約784億至1175億港元）。本報向阿里查詢獲回覆表示，集團不會就外界的傳聞作出回應。

明報記者 葉子晴

早前一度傳出因應香港近月的持續示威活動，阿里暫緩來港上市。雖然示威未平息，以今年6月至10月的IPO集資額計，本港的交易市場依然是全球最活躍，其間重新超越美國。港交所（0388）昨日一度升逾2%，升幅其後收窄至1.7%，收報245元。

來港上市變得敏感 公司不欲再拖

彭博昨日報道引述知情人士表示，由於阿里必須進行上市聽證會，因此最可能宣布IPO計劃的日期，會在今日發布財報後，或是在「雙11」後，才能趕在今年底前上市，否則上市大計就要推遲到明年。

知情人士續指出，由於中美局勢緊張和全球宏觀經濟前景不明朗因素增加，來港上市的事變得敏感，所以阿里巴巴不願再拖，同時指投資者對阿里已經非常了解，因此集團打算跳過上市前的路演。

早前傳因港示威活動暫緩上市

阿里回港上市的傳聞流傳多年，集團一直未作正面回應。不過，早在今年6月中已傳出，集團以保密形式遞交上市申請文件；後來又在同月內宣布將股份「1拆8」，令普通股總數由40億股增加至320億股，增加未來資本市場活動的彈性，此舉被視為是為來港上市鋪路，後在7月中股東大會上獲通過。惟不足一個月後，路透社報道表示，阿里在港上市是「一份送給香港的大禮」，若是在抗爭運動熾熱之時「送禮」，「會讓北京生氣」，因此集團推遲計劃。

有分析認為，倘若阿里來港上市後，集資所得金額可能會從競爭對手，如騰訊（0700）及美團點評（3690）手中吸走資金。

分析：或從騰訊美團等吸走資金

雖然自7月起，曾有不少新股宣布押後上市，如百威亞太（1876），及「因應市况」押後上市的ESR Cayman（1821） ，但最後亦已完成相關上市計劃。

根據金融數據機構Refinitiv的數據顯示，今年6月至10月期間本港交易市場IPO集資額達147.67億美元（見表），數量為62宗，以集資額計，已經重新超越美國成為全球最活躍的交易市場。

相關字詞﹕騰訊 美團點評 百威亞太 雙11 阿里巴巴

上 / 下一篇新聞

匯豐帶頭減息1/8厘 稱盡社會責任 主要銀行跟隨 梁兆基：再無減息空間
匯豐帶頭減息1/8厘 稱盡社會責任 主要銀行跟隨 梁兆基：再無減息空間
800萬樓九成按揭 每月少供470元
800萬樓九成按揭 每月少供470元
恒指二萬七得而復失 全月累升814點
恒指二萬七得而復失 全月累升814點
聲明被指偏鷹 儲局料停減息
聲明被指偏鷹 儲局料停減息
負資產增至53宗 港銀貸款年率化增13%
負資產增至53宗 港銀貸款年率化增13%
中手游僅升2％ 「頭槌飛」帳蝕1.7萬
中手游僅升2％ 「頭槌飛」帳蝕1.7萬
藥明生物批股集資60億
藥明生物批股集資60億
上季智能手機出貨增1% 兩年首升
上季智能手機出貨增1% 兩年首升
Deliveroo調查：上季逾半餐廳生意跌
Deliveroo調查：上季逾半餐廳生意跌
滬傳叫停多家機構P2P貸款業務
滬傳叫停多家機構P2P貸款業務
中國10月PMI連續6月收縮
中國10月PMI連續6月收縮
證監查中國醫網遲發盈喜 因買賣阿里影業股份大賺 半年後始披露
證監查中國醫網遲發盈喜 因買賣阿里影業股份大賺 半年後始披露
蔡志明辭任康健副主席非執董
蔡志明辭任康健副主席非執董
ASM少賺63% 股價急挫後反彈
ASM少賺63% 股價急挫後反彈
美高梅中國EBITDA升40%
美高梅中國EBITDA升40%
蘋果預告今季銷售破紀錄 庫克：iPhone 11有個「非常好開始」
蘋果預告今季銷售破紀錄 庫克：iPhone 11有個「非常好開始」
fb：大選年恐招更多調查
fb：大選年恐招更多調查
憂停減息 道指早段跌逾百點
憂停減息 道指早段跌逾百點
張兆聰：貿戰難談崩 樓巿穩經濟差極有限
張兆聰：貿戰難談崩 樓巿穩經濟差極有限
張宗永：憶張振新先生 與他的Opus One
張宗永：憶張振新先生 與他的Opus One
技術取勝：微創醫療需守住7.8元
技術取勝：微創醫療需守住7.8元
盧駿匡：大巿沒方向 短炒恒指
盧駿匡：大巿沒方向 短炒恒指
劉思明：創科受惠貿戰緩和 蓄勢突破
劉思明：創科受惠貿戰緩和 蓄勢突破
周顯：GDP增長應計入匯價因素
周顯：GDP增長應計入匯價因素
譚新強：即使民主黨沃倫當總統 投資者也未必要害怕
譚新強：即使民主黨沃倫當總統 投資者也未必要害怕
湯文亮：九成按揭的樂與怒
湯文亮：九成按揭的樂與怒
簽證作歐洲跳板 葡萄牙吸投資移民 里斯本樓價料穩升 留意入籍門檻或會提高
簽證作歐洲跳板 葡萄牙吸投資移民 里斯本樓價料穩升 留意入籍門檻或會提高
官方樓指連跌4月 未反映寬按保 業界料最快年底才回升
官方樓指連跌4月 未反映寬按保 業界料最快年底才回升
馬鞍山上月成交逼90宗 今年新高
馬鞍山上月成交逼90宗 今年新高
帝景園額印鬆綁 5525萬沽 帳賺三成
帝景園額印鬆綁 5525萬沽 帳賺三成
中電舊總部項目命名St. George's Mansions
中電舊總部項目命名St. George's Mansions
嘉里斥資5億 購黃竹坑道一籃子物業
嘉里斥資5億 購黃竹坑道一籃子物業
上月工商舖117宗成交 歷來最低
上月工商舖117宗成交 歷來最低