阿里擬重啟IPO 最快本月港掛牌 6至10月港股集資147億美元 全球第一

明報記者 葉子晴

早前一度傳出因應香港近月的持續示威活動，阿里暫緩來港上市。雖然示威未平息，以今年6月至10月的IPO集資額計，本港的交易市場依然是全球最活躍，其間重新超越美國。港交所（0388）昨日一度升逾2%，升幅其後收窄至1.7%，收報245元。

來港上市變得敏感 公司不欲再拖

彭博昨日報道引述知情人士表示，由於阿里必須進行上市聽證會，因此最可能宣布IPO計劃的日期，會在今日發布財報後，或是在「雙11」後，才能趕在今年底前上市，否則上市大計就要推遲到明年。

知情人士續指出，由於中美局勢緊張和全球宏觀經濟前景不明朗因素增加，來港上市的事變得敏感，所以阿里巴巴不願再拖，同時指投資者對阿里已經非常了解，因此集團打算跳過上市前的路演。

早前傳因港示威活動暫緩上市

阿里回港上市的傳聞流傳多年，集團一直未作正面回應。不過，早在今年6月中已傳出，集團以保密形式遞交上市申請文件；後來又在同月內宣布將股份「1拆8」，令普通股總數由40億股增加至320億股，增加未來資本市場活動的彈性，此舉被視為是為來港上市鋪路，後在7月中股東大會上獲通過。惟不足一個月後，路透社報道表示，阿里在港上市是「一份送給香港的大禮」，若是在抗爭運動熾熱之時「送禮」，「會讓北京生氣」，因此集團推遲計劃。

有分析認為，倘若阿里來港上市後，集資所得金額可能會從競爭對手，如騰訊（0700）及美團點評（3690）手中吸走資金。

分析：或從騰訊美團等吸走資金

雖然自7月起，曾有不少新股宣布押後上市，如百威亞太（1876），及「因應市况」押後上市的ESR Cayman（1821） ，但最後亦已完成相關上市計劃。

根據金融數據機構Refinitiv的數據顯示，今年6月至10月期間本港交易市場IPO集資額達147.67億美元（見表），數量為62宗，以集資額計，已經重新超越美國成為全球最活躍的交易市場。