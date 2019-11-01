負資產增至53宗 港銀貸款年率化增13%

王美鳳：第四季數字或破百宗

中原按揭經紀董事總經理王美鳳表示，上季負資產個案主要涉及採用高按揭成數的貸款，包括銀行職員的住屋按揭貸款，和部分涉及按揭保險貸款，由於各區屋苑跌幅或有差幅，整體樓價由高位回落約4.3%，部分單位跌幅已逾一成，導致銀行職員或業主跌入負資產界線。她預料第四季負資產數字或上升至過百宗。

政府早前推出放寬按保措施，或增加採用高成數按揭貸款比例，市場擔心樓價續跌將加劇負資產數字。據最新統計，若與8月比較，9月新申請按揭貸款按月減少13.3%至9655宗；新批出的按揭貸款額亦按月減少25.2%至339億港元，當中H按佔比降至86.1%，P按比例增至11.7%。

9月本港銀行貸款總額按月上升1.1%，年率化的貸款增長則升至13%，是今年3月以來最多（見圖）。9月份政府已推出援助中小企的措施，加上百威（1876）重啟招股計劃，都令貸款額增加。

余偉文：不見資金流出港元及銀行體系

另外，8月本港銀行的港元存款大幅流走後，9月份回穩，港元存款按月增加0.6%或414.73億元至6.88萬億元。由於港元貸款升幅較港元存款大，港元貸存比率按月升至90.6%。同期香港人民幣存款按月減少3.2%至6234億元人民幣；美元存款總額按月減少1.3%。金管局總裁余偉文相信，存款微升與新股活動較活躍等有關。他強調目前資金流向穩定，不見流出港元及銀行體系，匯率保持穩定。

另外，各家大行昨將儲蓄存款息率降至接近零水平，匯豐亞太區顧問梁兆基不認為因此影響資金流向，資金流向主要視乎對香港未來的信心，他相信未來也不會有大量資金流走。近期市場經常傳出有財富管理資金從香港流至外地，梁兆基指該行海外戶口查詢和開戶有所增加，但未見有大量資金轉移至海外帳戶。