經濟
下一篇 上一篇

負資產增至53宗 港銀貸款年率化增13%

【明報專訊】樓價在第三季有所下跌，金管局最新公布的數據顯示，今年9月底本港負資產個案增加至53宗，較第二季的1宗錄得明顯增幅，負資產涉及的貸款金額按季已增加至3.3億元。但當局強調，自2011年首季起，銀行並無錄得任何拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款紀錄。

王美鳳：第四季數字或破百宗

中原按揭經紀董事總經理王美鳳表示，上季負資產個案主要涉及採用高按揭成數的貸款，包括銀行職員的住屋按揭貸款，和部分涉及按揭保險貸款，由於各區屋苑跌幅或有差幅，整體樓價由高位回落約4.3%，部分單位跌幅已逾一成，導致銀行職員或業主跌入負資產界線。她預料第四季負資產數字或上升至過百宗。

政府早前推出放寬按保措施，或增加採用高成數按揭貸款比例，市場擔心樓價續跌將加劇負資產數字。據最新統計，若與8月比較，9月新申請按揭貸款按月減少13.3%至9655宗；新批出的按揭貸款額亦按月減少25.2%至339億港元，當中H按佔比降至86.1%，P按比例增至11.7%。

9月本港銀行貸款總額按月上升1.1%，年率化的貸款增長則升至13%，是今年3月以來最多（見圖）。9月份政府已推出援助中小企的措施，加上百威（1876）重啟招股計劃，都令貸款額增加。

余偉文：不見資金流出港元及銀行體系

另外，8月本港銀行的港元存款大幅流走後，9月份回穩，港元存款按月增加0.6%或414.73億元至6.88萬億元。由於港元貸款升幅較港元存款大，港元貸存比率按月升至90.6%。同期香港人民幣存款按月減少3.2%至6234億元人民幣；美元存款總額按月減少1.3%。金管局總裁余偉文相信，存款微升與新股活動較活躍等有關。他強調目前資金流向穩定，不見流出港元及銀行體系，匯率保持穩定。

另外，各家大行昨將儲蓄存款息率降至接近零水平，匯豐亞太區顧問梁兆基不認為因此影響資金流向，資金流向主要視乎對香港未來的信心，他相信未來也不會有大量資金流走。近期市場經常傳出有財富管理資金從香港流至外地，梁兆基指該行海外戶口查詢和開戶有所增加，但未見有大量資金轉移至海外帳戶。

上 / 下一篇新聞

匯豐帶頭減息1/8厘 稱盡社會責任 主要銀行跟隨 梁兆基：再無減息空間
匯豐帶頭減息1/8厘 稱盡社會責任 主要銀行跟隨 梁兆基：再無減息空間
800萬樓九成按揭 每月少供470元
800萬樓九成按揭 每月少供470元
恒指二萬七得而復失 全月累升814點
恒指二萬七得而復失 全月累升814點
聲明被指偏鷹 儲局料停減息
聲明被指偏鷹 儲局料停減息
阿里擬重啟IPO 最快本月港掛牌 6至10月港股集資147億美元 全球第一
阿里擬重啟IPO 最快本月港掛牌 6至10月港股集資147億美元 全球第一
中手游僅升2％ 「頭槌飛」帳蝕1.7萬
中手游僅升2％ 「頭槌飛」帳蝕1.7萬
藥明生物批股集資60億
藥明生物批股集資60億
上季智能手機出貨增1% 兩年首升
上季智能手機出貨增1% 兩年首升
Deliveroo調查：上季逾半餐廳生意跌
Deliveroo調查：上季逾半餐廳生意跌
滬傳叫停多家機構P2P貸款業務
滬傳叫停多家機構P2P貸款業務
中國10月PMI連續6月收縮
中國10月PMI連續6月收縮
證監查中國醫網遲發盈喜 因買賣阿里影業股份大賺 半年後始披露
證監查中國醫網遲發盈喜 因買賣阿里影業股份大賺 半年後始披露
蔡志明辭任康健副主席非執董
蔡志明辭任康健副主席非執董
ASM少賺63% 股價急挫後反彈
ASM少賺63% 股價急挫後反彈
美高梅中國EBITDA升40%
美高梅中國EBITDA升40%
蘋果預告今季銷售破紀錄 庫克：iPhone 11有個「非常好開始」
蘋果預告今季銷售破紀錄 庫克：iPhone 11有個「非常好開始」
fb：大選年恐招更多調查
fb：大選年恐招更多調查
憂停減息 道指早段跌逾百點
憂停減息 道指早段跌逾百點
張兆聰：貿戰難談崩 樓巿穩經濟差極有限
張兆聰：貿戰難談崩 樓巿穩經濟差極有限
張宗永：憶張振新先生 與他的Opus One
張宗永：憶張振新先生 與他的Opus One
技術取勝：微創醫療需守住7.8元
技術取勝：微創醫療需守住7.8元
盧駿匡：大巿沒方向 短炒恒指
盧駿匡：大巿沒方向 短炒恒指
劉思明：創科受惠貿戰緩和 蓄勢突破
劉思明：創科受惠貿戰緩和 蓄勢突破
周顯：GDP增長應計入匯價因素
周顯：GDP增長應計入匯價因素
譚新強：即使民主黨沃倫當總統 投資者也未必要害怕
譚新強：即使民主黨沃倫當總統 投資者也未必要害怕
湯文亮：九成按揭的樂與怒
湯文亮：九成按揭的樂與怒
簽證作歐洲跳板 葡萄牙吸投資移民 里斯本樓價料穩升 留意入籍門檻或會提高
簽證作歐洲跳板 葡萄牙吸投資移民 里斯本樓價料穩升 留意入籍門檻或會提高
官方樓指連跌4月 未反映寬按保 業界料最快年底才回升
官方樓指連跌4月 未反映寬按保 業界料最快年底才回升
馬鞍山上月成交逼90宗 今年新高
馬鞍山上月成交逼90宗 今年新高
帝景園額印鬆綁 5525萬沽 帳賺三成
帝景園額印鬆綁 5525萬沽 帳賺三成
中電舊總部項目命名St. George's Mansions
中電舊總部項目命名St. George's Mansions
嘉里斥資5億 購黃竹坑道一籃子物業
嘉里斥資5億 購黃竹坑道一籃子物業
上月工商舖117宗成交 歷來最低
上月工商舖117宗成交 歷來最低