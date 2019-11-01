聲明被指偏鷹 儲局料停減息

雖然今次聲明未關閉減息大門，但聲明刪除上次「將採取適當措施以維持經濟增長」的措辭，改為更溫和的描述，未來會「將監察各項數據，以評估利率未來適當的路徑」。

富達國際基金經理黃勵慂表示，聯儲局暗示未來減息將取決於經濟數據，惟美國和環球經濟情况會令局方繼續傾向寬鬆。渣打銀行亞太區金融市場部主管陳銘僑認為，12月議息仍有一半機會減息，中美貿易談判將會是決定性因素，同時要視乎經濟下行風險和就業數據轉弱的迹象。

金管局籲市民小心管理財務風險

金管局總裁余偉文表示，雖然美國年內減息3次，但未來利息走勢仍未明朗。雖然聯儲局認為現時利率大致適當，然而未來貨幣政策方向仍視乎局方對美國經濟展望如何改變的評估。至於港元拆息，他認為未必會跟隨美息下調，因為港元拆息會受本地港元資金供求變化的影響，個別銀行的利率，則是按照它們的資金結構和成本，而作出的商業決定。

余偉文又稱，是次減息反映聯儲局認為美國以至環球經濟仍存下行風險，其中部分來自國際貿易摩擦帶來不明朗。現時香港經濟面臨較大下行壓力，加上環球利率走勢，以至資產和金融市場存在很多不確定因素，提醒市民需小心管理財務風險。