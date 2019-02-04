恒指二萬七得而復失 全月累升814點

地產股向上 新地升近2%

恒指昨早最多升341點至27,009點，惟早上11時15分、即匯豐宣布減息當刻，恒指見頂（見圖），其後升幅收窄。恒指10月埋單累升814點或3.12%，全月表現最佳的藍籌為石藥（1093），累升28%至20.15元，其後為瑞聲（2018）累升22.8%至51元，及萬洲（0288）升18.5%至8.32元。

摩根士丹利表示，新做按息減低、政府放寬按保，有助支撐香港住宅需求，對本港發展商影響正面。昨日地產股向上，新地（0016）升1.97%，收報118.9元；恒地（0012）升1.55%，收報39.25元；新世界發展（0017）升1.44%，收報11.24元。

昨日港股通淨流入7.63億元，全月計北水共淨流入190.46億元。美團（3690）昨日再蟬聯最多北水淨流入的股份，錄得5.75億元北水淨買盤，美團昨跌0.37%至93.65元。