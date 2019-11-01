匯豐帶頭減息1/8厘 稱盡社會責任 主要銀行跟隨 梁兆基：再無減息空間

活期存息減至近乎零水平

匯豐宣布減息後，渣打銀行、恒生銀行（0011）、中銀香港（2388）及東亞銀行（0023）等主要銀行相繼宣布下調最優惠利率0.125厘，同時將活期存息減至近乎零水平。另信銀國際宣布減息，渣打、東亞和信銀利率調整同於今日生效，中銀香港及渣打分別在下周一及下周二生效。其餘銀行暫未有變動。

梁：借貸成本降 紓緩企業壓力

匯豐亞太區顧問梁兆基回應減息時表示，決定是基於聯儲局減息，並預計港元和美元拆息會持續處於較低水平，拆息雖會受集資活動等多個因素影響，但長遠會與美元拆息走勢一致。他表示減息有助借貸成本下降，紓緩企業壓力和促進消費，為企業帶來及時雨。事實上，去年匯豐加息時，梁兆基曾經坦言，經濟前景不明而息口上升，對企業而言是「屋漏兼逢夜雨」。至於未來會否再減最優惠利率，梁兆基指今年內不會再減息，而且香港存款技術上已是零息，即使未來聯儲局減息、港元拆息下跌，相信該行已「再無減息空間」。

多家銀行下調最優惠利率，廠商會回應表示歡迎，指雖然減息幅度輕微，但相信有助紓緩企業的借貸成本壓力，以及刺激低迷的消費市道。不過有銀行業內人士認為，大部分企業貸款以拆息作基準定價，最多是可以幫助降低以P計算的封頂水平，因此對中小企幫助不大。

昨日1個月港元拆息報1.778厘，與去年9月底加息前的水平相近，而且比去年11月和今年首季的拆息水平為高，至於香港銀行體系總結餘，現時為543億元，較去年匯豐加息時相比縮減逾200億元。中國光大銀行香港分行資金業務聯席主管顏劍文認為，今年仍有潛在阿里巴巴上市、年結等令資金抽緊的因素，同業拆息未必會下跌。

星展：長遠港元拆息有下調壓力

星展香港經濟師謝家曦表示，目前拆息水平未到需要減息的水平，而且資金流走壓力下，應該不減存息以吸引資金，以昨日本港地產股上揚的反應來看，市場對匯豐減息感意外。他認為美元拆息在下行趨勢，長遠港元拆息有下調壓力。

明報記者 歐陽偉昉