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設廠成本低 生產線遷越南

【明報專訊】越南經濟發展迅速，為當今東南亞一個崛起的新興市場，很多國際企業見當地設廠成本較中國低廉，亦考慮到中美貿易戰下，可避開大額關稅，將生產線由中國遷移至越南，利好當地經濟。其中，智能手機巨頭三星（Samsung）在全球最大的智能手機生產基地，便設在越南。

日韓星最積極 河內FDI倍增

事實上，該國首都河內去年的「外國直接投資」（FDI）較2017年更出現倍增，達75.9億美元；今年上半年獲外國直接投資的項目亦已超過53億美元。不得不提的是，河內去年的人均國內生產總值（GDP）為5134美元，比10年前升一倍。

在越南投資的逾110個國家和地區中，總額最高順次序為日本、韓國及新加坡。新加坡發展商凱德集團越南北部總經理林定傑認為，越南經濟開發迅速，未來數年的基礎設施增長速度將是全球其中一個最快的地方；而目前越南人口平均年齡為30歲，適婚年齡者眾，對房屋需求亦會提高。他又將現時的河內和胡志明市，比喻為多年前的北京和上海，指出作為經濟中心的胡志明市，樓價升幅雖然較快，但起伏頗大；而作為政治中心的河內，樓價將會穩定地增長，並看好河內前景，「短期內樓價可升可跌，但十年後就只有上升一個方向。」

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