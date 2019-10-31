經濟
樓市VAR

香港地產

下一篇 上一篇

受惠中美貿戰 河內樓市吸外資 國際企業遷入 住宅需求大增

【明報專訊】雖然環球經濟下行，但部分新興市場總體經濟仍保持高速增長，其中越南去年的GDP增速達7.08%。受中美貿易戰影響，不少國際企業將工廠遷移至越南，外資湧入，加上當地人口增長和城市化水平不斷提高，住宅需求亦相應大增，越南首都河內，成為近年海外物業投資者的關注熱點之一。

明報記者 張允亭 河內報道

現時越南首都河內的每呎樓價，較屬經濟中心的胡志明市低約兩成，惟有投資者看好河內的發展前景，樓價將會穩定上升，故認為現時仍處低水位的河內，更具投資潛力。有代理及發展商指出，有港人買家於兩年前，以約200萬港元（連稅），購入位於河內河東（Hà Đông）地區的住宅項目Seasons Avenue一個3房1套單位，按建築面積約1495方呎計，呎價約1338元。單位位於高層，景觀開揚，樓底高約10呎，空間感充足，擺放了梳化、餐桌等基本傢具。屋苑配套設施方面，備有游泳池、健身室等。項目毗鄰多間國際學校，而單位新近以月租1.2萬元獲承租，租金回報率約有7厘（未扣稅前）。

呎價低胡志明市兩成

越南政府於2015年頒布新房屋法，容許外國人購買越南物業後，開始吸引海外發展商進駐及積極投資。馬來西亞發展商ParkCity旗下樓花盤Park Kiara，同為河東區的大型住宅項目，設2座樓高31層的住宅大樓，共提供432伙，分層單位涵蓋1房至4房戶。發展商早前開放2個示範單位，其中一個3房1套的示範單位，建築面積約1137方呎，單位客飯廳採簡約法式時尚風格設計，設開放式廚房，擺放木製餐桌、黑色金屬層架及特色圖畫作點綴。睡房方面，3間睡房均設落地玻璃窗，採光度十足，在放置睡牀、衣櫃及梳妝枱，仍有不少走動空間。

PERDANA PARKCITY市場總監張錦泉表示，項目亦引入新加坡的雙鑰匙戶型，以迎合傳統大家庭的需求，年輕一代既可擁有獨立的私人空間，亦有隨時享受大家庭的生活模式；而作為投資者，則可以居住其中一個單位，再將另一個單位出租。

引入雙鑰匙戶型 合大家庭

另一個4房2套單位 ，建築面積1417方呎，間隔源自新加坡的雙鑰匙戶型，一個單位分隔成兩個設獨立鑰匙的子單位，並各有獨立廚廁。甫入單位，便見玄關位置設有2個大門，左邊的單位以長形開則，採開放式設計，鄰近門口位置設有廚房及浴室，靠牆設置原木色衣櫃及曲尺工作枱，另一方則靠牆擺放米杏色的梳化及雙人睡牀，整體感覺柔和溫暖。步出玄關，踏入右邊單位的門口，寬敞的客廳以白色為主調，雪白的牆身搭配以米白色地磚，加上選用的淺白色家具，如廚櫃、工作枱及衣櫃，襯以白燈，令整個空間光潔明亮，與剛才的子單位形成明顯對比。浴室方面，牆身及地板統一鋪上棕灰色磁磚，亦備有淋浴室及氣窗。

■有片睇，如想收看河內樓市更詳盡介紹，用手機掃一掃QR Code，或可登入明報財經網：mpfinance.com

[樓市VAR]

相關字詞﹕物業代理 越南 樓市var

上 / 下一篇新聞

中手游暗盤僅升5% 頭槌飛恐蝕萬元 超購逾540倍 凍資709億今年最勁
中手游暗盤僅升5% 頭槌飛恐蝕萬元 超購逾540倍 凍資709億今年最勁
4企今招股 生科股抗體製藥集18億最多
4企今招股 生科股抗體製藥集18億最多
礦機龍頭比特大陸申美上市
礦機龍頭比特大陸申美上市
建行招行純利勝預期 中行跌眼鏡
建行招行純利勝預期 中行跌眼鏡
新華保險首3季實際純利升44%
新華保險首3季實際純利升44%
中石油中石化 上季盈利倒退
中石油中石化 上季盈利倒退
彭博：富邦銀行賣盤因示威受阻 傳影響估值 公司拒評論
彭博：富邦銀行賣盤因示威受阻 傳影響估值 公司拒評論
渣打季績勝預期 大行看淡股價
渣打季績勝預期 大行看淡股價
中銀香港存款按季減326億
中銀香港存款按季減326億
消費弱 翠華I.T上半財年同蝕錢
消費弱 翠華I.T上半財年同蝕錢
港股跌119點 績優股逆市揚
港股跌119點 績優股逆市揚
SOHO中國傳售京滬8商廈 作價達624億 兩年內分批打包出售
SOHO中國傳售京滬8商廈 作價達624億 兩年內分批打包出售
新濠博亞淨收入飈逾6倍
新濠博亞淨收入飈逾6倍
美第三季GDP增1.9% 較上季略放緩 勝分析師預期
美第三季GDP增1.9% 較上季略放緩 勝分析師預期
美財政部再提發50年期國債
美財政部再提發50年期國債
快意佳士拿與法PSA尋求合併
快意佳士拿與法PSA尋求合併
張兆聰：豬內價續飈升 萬洲有力再上
張兆聰：豬內價續飈升 萬洲有力再上
劉宇亮：匯控58元有支持 友邦炒72至80元區間
劉宇亮：匯控58元有支持 友邦炒72至80元區間
梁志麟：通脹無起色 歐元短線回
梁志麟：通脹無起色 歐元短線回
李曉佳：中國特色區塊鏈 去中心化變強中心化
李曉佳：中國特色區塊鏈 去中心化變強中心化
技術取勝：比亞迪電子先整固
技術取勝：比亞迪電子先整固
李小加大談一國兩制
李小加大談一國兩制
中民投中高層最多減薪八成
中民投中高層最多減薪八成
劉思明：強勢股輪動 回吐可取
劉思明：強勢股輪動 回吐可取
周顯：無知搞死了香港股市
周顯：無知搞死了香港股市
湯文亮：博士褫奪風波 斷很多人米路
湯文亮：博士褫奪風波 斷很多人米路
周末4盤612伙混戰 反修例後最旺 不足一周17盤逾1700伙推售 近年罕見
周末4盤612伙混戰 反修例後最旺 不足一周17盤逾1700伙推售 近年罕見
特長成交期招徠 新世界兩月沽56伙現樓
特長成交期招徠 新世界兩月沽56伙現樓
嘉湖本月成交撲70宗 4年最勁
嘉湖本月成交撲70宗 4年最勁
將軍澳本月261宗 創7個月新高
將軍澳本月261宗 創7個月新高
灣仔霎西街舖1300萬沽 7年帳面蝕三成
灣仔霎西街舖1300萬沽 7年帳面蝕三成
仲量聯行：發展商勢減建「納米樓」
仲量聯行：發展商勢減建「納米樓」
設廠成本低 生產線遷越南
設廠成本低 生產線遷越南
河內豪宅樓價4年升值40%
河內豪宅樓價4年升值40%
前統計處長何永煊：3%郊野公園建屋 解高樓價問題
前統計處長何永煊：3%郊野公園建屋 解高樓價問題
任寶血醫院委員 籲富豪捐款助基層治病
任寶血醫院委員 籲富豪捐款助基層治病