受惠中美貿戰 河內樓市吸外資 國際企業遷入 住宅需求大增

明報記者 張允亭 河內報道

現時越南首都河內的每呎樓價，較屬經濟中心的胡志明市低約兩成，惟有投資者看好河內的發展前景，樓價將會穩定上升，故認為現時仍處低水位的河內，更具投資潛力。有代理及發展商指出，有港人買家於兩年前，以約200萬港元（連稅），購入位於河內河東（Hà Đông）地區的住宅項目Seasons Avenue一個3房1套單位，按建築面積約1495方呎計，呎價約1338元。單位位於高層，景觀開揚，樓底高約10呎，空間感充足，擺放了梳化、餐桌等基本傢具。屋苑配套設施方面，備有游泳池、健身室等。項目毗鄰多間國際學校，而單位新近以月租1.2萬元獲承租，租金回報率約有7厘（未扣稅前）。

呎價低胡志明市兩成

越南政府於2015年頒布新房屋法，容許外國人購買越南物業後，開始吸引海外發展商進駐及積極投資。馬來西亞發展商ParkCity旗下樓花盤Park Kiara，同為河東區的大型住宅項目，設2座樓高31層的住宅大樓，共提供432伙，分層單位涵蓋1房至4房戶。發展商早前開放2個示範單位，其中一個3房1套的示範單位，建築面積約1137方呎，單位客飯廳採簡約法式時尚風格設計，設開放式廚房，擺放木製餐桌、黑色金屬層架及特色圖畫作點綴。睡房方面，3間睡房均設落地玻璃窗，採光度十足，在放置睡牀、衣櫃及梳妝枱，仍有不少走動空間。

PERDANA PARKCITY市場總監張錦泉表示，項目亦引入新加坡的雙鑰匙戶型，以迎合傳統大家庭的需求，年輕一代既可擁有獨立的私人空間，亦有隨時享受大家庭的生活模式；而作為投資者，則可以居住其中一個單位，再將另一個單位出租。

引入雙鑰匙戶型 合大家庭

另一個4房2套單位 ，建築面積1417方呎，間隔源自新加坡的雙鑰匙戶型，一個單位分隔成兩個設獨立鑰匙的子單位，並各有獨立廚廁。甫入單位，便見玄關位置設有2個大門，左邊的單位以長形開則，採開放式設計，鄰近門口位置設有廚房及浴室，靠牆設置原木色衣櫃及曲尺工作枱，另一方則靠牆擺放米杏色的梳化及雙人睡牀，整體感覺柔和溫暖。步出玄關，踏入右邊單位的門口，寬敞的客廳以白色為主調，雪白的牆身搭配以米白色地磚，加上選用的淺白色家具，如廚櫃、工作枱及衣櫃，襯以白燈，令整個空間光潔明亮，與剛才的子單位形成明顯對比。浴室方面，牆身及地板統一鋪上棕灰色磁磚，亦備有淋浴室及氣窗。

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