將軍澳本月261宗 創7個月新高

下半月錄208宗成交 佔全月八成

將軍澳SAVANNAH本月暫錄9宗成交，較上月6宗上升五成，最新錄得有1房戶以每實呎2.07萬元沽出，創屋苑新高。中原高級分區營業董事伍錦基表示，屋苑2A座高層G室，實用面積312方呎，屬1房間隔，原業主於上月開價650萬元放售，其後輕微減價3萬元或0.5%，並以647萬元成交，實呎20,737元，呎價創屋苑新高。

SAVANNAH一房實呎2.07萬破頂

資料顯示，屋苑對上呎價紀錄為2A座中層E室，實用面積310方呎，屬1房間隔，於今年5月以628.8萬元沽出，實呎20,284元，即是次成交將屋苑呎價新高紀錄再推高453元或2.2%。是次成交的原業主於2016年5月以403.7萬元一手買入，持貨約3年半，帳面獲利243.3萬元或約60%。

另外，利嘉閣經理黃金欽表示，同區東港城1座高層A室，實用面積623方呎，屬3房套間隔，原業主叫價980萬元放售，其後累減30萬元或3%，以950萬元沽出，實呎15,249元。原業主於2011年以446萬元購入，持貨8年，帳面獲利504萬元或1.1倍。