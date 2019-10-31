嘉湖本月成交撲70宗 4年最勁

放寬按保後 半月成交量急彈兩倍

嘉湖山莊本月上旬僅錄得14宗成交，惟放寬按保後買家入市意欲增強，成交量於本月下旬急升逾兩倍、截至昨日共錄52宗，累計全月66宗。屋苑本月下旬的平均成交呎價亦較上旬輕微上升3.4%。新措施下，最高九成按保的樓價上限由400萬升至800萬元，八成按保則由600萬升至1000萬元，入市購買屋苑3房大單位的成交亦明顯增加，由本月上旬佔成交量總數的55%，升至下旬佔73%。

環海‧東岸實呎25733元破頂

嘉湖山莊對上最高成交量的月份要數到2015年6月。中原區域營業經理伍耀祖表示，屋苑最新一宗成交位於景湖居1座高層A室，實用面積635方呎，屬3房套間隔，新近以618萬元成交，實呎9732元；原業主於2011年以280萬元購入，持貨8年，帳面獲利338萬元或1.2倍。

形薈首錄二手 2房990萬易手

二手氣氛好轉，市場不乏高價成交。利嘉閣分行經理黃旨焌表示，紅磡環海．東岸1A座高層L室，實用面積194方呎，屬開放式間隔，原業主最初開價520萬元放售，其後累減20萬元或3.8%，以500萬元連租約沽出，實呎25,733元，呎價創屋苑二手新高。原業主於2015年10月以397.1萬元買入，持貨4年，帳面獲利約102.9萬元或26%。

此外，筲箕灣形薈錄得屋苑首宗二手成交。中原分行經理鄭俊輝表示，上述單位為形薈1B座低層D室，實用面積494方呎，屬2房間隔，新近以990萬元獲同區租客承接，實呎20,040元。在按保新措施下，新買家可最高承做八成按揭，首期為198萬元。原業主於2016年10月以924萬元購入，持貨剛滿3年，帳面獲利66萬元，單位升值7%，若扣除使費後僅輕微獲利。