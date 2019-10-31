特長成交期招徠 新世界兩月沽56伙現樓

名鑄繼月初以近億元沽出1伙複式單位後，昨日再透過招標售出全盤最後1伙複式單位，為63及65樓G室，採3套房間隔，實用面積1974方呎。據成交紀錄冊顯示，單位以逾1.088億元沽出，實呎55,117元，買家採用1440日特長成交期付款辦法，繳付10%樓價約1088萬元後，餘款90%可於4年後「上會」。事實上，名鑄於今年共沽出6伙特色戶，套現7.14億元。

新世界表示，自上月推出1440日特長成交期付款辦法後，名鑄、北角柏蔚山和西貢清水灣傲瀧3盤近兩個月內共沽出逾56伙，合共套現逾28億元，平均每戶成交價均近半億元。

匯璽III連沽4伙 套近1.5億

另一邊廂，同為現樓項目的新地（0016）南昌站匯璽III，昨日透過招標售出4伙實用面積1214至1513方呎的4房大戶，套現近1.5億元。據成交紀錄冊顯示，單位成交價2930萬元起，當中8座49樓A室的成交價最貴，實用面積1513方呎，成交價4628.8萬元；上述4伙成交實呎介乎2.39萬至3.08萬元。

雖然發展商出盡法寶清貨，惟中原地產研究部指出，截至9月30日，全港有多達9087個貨尾單位。以地區劃分，新界東佔最多、涉及3131個，佔整體約34.5%；其次為九龍區、涉2963個，逼近今年2月2965個的高位，創7個月新高。