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周末4盤612伙混戰 反修例後最旺 不足一周17盤逾1700伙推售 近年罕見

【明報專訊】《施政報告》本月中出台後，猶如為樓市注入強心針，發展商更一反近日集中在平日賣樓的常態，4個主要新盤新近上載銷售安排，本周六共發售612伙，為自5月4日將軍澳日出康城MONTARA、何文田瑧樺、大埔白石角海日灣II，3盤共推售逾1100伙以來，反修例風暴後推售一手單位最多的周末。

明報記者 林可為

反修例風波自6月以來愈演愈烈，亦改變新盤銷售模式，發展商近期紛將旗下新盤改為於上班日進行銷售。不過，自《施政報告》公布將首置人士承做九成按保的樓價上限增至800萬元後，樓市氣氛反彈，除二手暢旺外，本周一至周六（10月28日至11月2日）、合共有17個主要新盤推出逾1700伙。

天鑽周六賣382伙 68%有價單

4個主要新盤周六合共推出612伙，是反修例風波以來最多新盤單位應市的周末。當日推出單位最多的樓盤，為中海外（0688）大埔天鑽，上周以折實平均實呎1.44萬元加推189伙後，周六發售382伙，其中259伙、即68%以發價單形式發售；另123伙、即32%招標推出；天鑽年初推出至今累售近1100伙。

另本月中開售至今累沽198伙、套現19.6億元的長實（1113）深水埗愛海頌，新增「2%建築期上會易付款折扣」（原建築期折扣為0.5%），建築期付款買家最高可獲20%直減折扣，即供付款買家維持最高22%直減折扣。

愛海頌建期折扣增至2% 周六賣176伙

長實助理首席經理（營業）何家欣表示，愛海頌周六除了以發價單方式推出112伙外，另外64伙3房戶會以招標發售。她續稱，愛海頌售出單位中，約26%買家選用建築期付款。至於項目新加推的88伙，屬實用面積474至487方呎2房戶，折實入場費由758.4萬元起，整批折實平均實呎17,521元。

一手空置稅事在必行之際，新地（0016）牽頭的鴨脷洲南灣，周六推出10座7樓B室招標、屬實用面積1039方呎連平台特色戶。

南灣尚有約10個餘貨，早前透過招標沽出4伙，成交價介乎3750萬至5580萬元，平均實呎逾3萬元。

明翹匯一周收5854票 超額15倍

至於明日首輪開售的佳明（1271）青衣明翹匯，為區內15年來首個開售新盤，昨晚截止認購登記，消息指項目過去7日累收5854票，以明日發價單出售375伙計（另有13伙招標），超額15倍。明翹匯共公布388個單位的價單，單位折實價432.1萬元起，整批折實平均實呎1.52萬元，折實總值約22億元。

相關字詞﹕明翹匯 南灣 愛海頌 天鑽 反修例風波 《施政報告》

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