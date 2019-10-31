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湯文亮 敢說反話

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湯文亮：博士褫奪風波 斷很多人米路

【明報專訊】有老友不斷被公關公司要求買一個博士銜頭，不過，又不能夠說買，只是同意在獲頒授博士銜頭之前捐一筆錢去大學，大約一二百萬。老友話自己重利淡名，根本唔稀罕什麼博士銜頭，但不知怎樣推辭，因為他們說這是一個榮譽，幾生都未必修到，唔要似乎唔吉利，於是問我有冇計。我不但話冇計，仲話卻之不恭。

老友話一二百萬沒有問題，他擔心每年都會被大學要求捐款，都唔知要捐到幾時，如果唔捐，又唔知大學會唔會收回博士銜頭。老實講，我又沒有考慮到這點，於是請老友自決，我真的幫不到手。

榮譽博士是一盤生意

我睇報章知道何君堯因為英國有上議院議員投訴，被以前頒授他榮譽博士學位的英國大學褫奪他的榮譽博士銜頭，於是靈光一閃，提議老友要求公關公司向打算頒授榮譽博士學位的大學保證在任何情况下，都不會褫奪他的博士銜頭，如果不能保證，他絕對不會接受。老實講，大學又怎會這樣保證，於是老友得其所哉，不用接受一個博士學位，當然不用捐錢。

現在香港，所謂博士多如牛毛，有不少是正式大學頒發，亦有不少是由連校址都沒有的研究學院發出，但大家同樣是博士，根本不分彼此。因此，我替那些讀到身水身汗的博士不值，而事實上現在榮譽博士已經變成一盤生意，而非學術領域，如果大家以為一個博士一定在某些學術領域有深入研究，對不起，這是一個美麗的誤會而已。

何君堯可要求退回捐款

今次英國大學褫奪何君堯的榮譽博士銜頭，表面上是懲罰何君堯的某些行為，而事實上斷了很多人米路，估計以後接受榮譽博士學位的人都會要求學位不會被褫奪，否則校方要原銀奉還，這將是對大學的一個考驗。至於何君堯亦可以要求英國大學退回他的捐款，既然大學取回他的榮譽博士銜頭，退錢亦很應該，一於將個波交回那位英國上議院議員。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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