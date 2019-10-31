周顯：無知搞死了香港股市

我回答說：「事實證明一切。現在澳門正要設立類似NASDAQ的交易所，意圖搶香港的細價股市場，中國內地也已放寬了諸如逆向收購等財技活動。為甚麼我們認為是洪水猛獸的做法，別人搶着來做？這豈不是恰恰證明了我們走的是錯路、是死路嗎？」

我續說：「另一方面，市場也可證明一切。香港市場的市值成交量比是偏低，也是狠狠的對證監和交易所打臉。」

以上這些問題，肯定李小加解答不了，肯定歐達禮解答不了，也肯定梁鳳儀和張華峰解答不了，皆因這是鐵一般的事實，這些人對於市場的無知，也逐步打死了香港市場。雖然，有些業界人士認為，這些人的其中一部分，是有心整死香港市場，這些政策都是精心構造出來的糖衣毒藥，他們還弄了一個群組出來，大罵這些禍港人士，但他們當然不敢明言，只敢在群組中偷偷的講，否則不怕被算帳咩！

近來聽到最好笑的笑話，是盧偉聰原來有個「危機管理碩士」學位。我叫了出來：「他都算識得危機管理？」

對方懶洋洋說：「下星期他便退休了，話唔定一哥家人早有安排，下月退休後離開香港，繼續咬他的長糧，又唔怕有人沒收他的資產，這幾個月來的危機，的確處理得很好呀！」

[周顯 投資二三事]