劉思明：強勢股輪動 回吐可取

恒指昨低開後跌至26,625點反彈，升上26,750點遇阻下試低位，尾市最多跌183點，收報26,667點，跌119點或0.44%；國指跌0.64%。大市成交753億元，略低於60天平均。據《明報》港股數據庫，升跌比率33比67，跌逾3%佔下跌股份半成多；陽燭對陰燭為31比69，大市普遍下跌，但沽壓不大，但連續兩日跌多升少，為10月4日來首次，近大半個月節奏有變。

整體牛皮偏軟為主

個別行業有沽壓，但整體牛皮偏軟為主。本報數據庫追蹤的30個行業，有三成上升，紡織及服飾升0.52%已是最佳，行業只有約一半股份上升；博彩及消閒有七成股份上升，方向相對一致。汽車相關周初大漲回落逾2%；其次零售及教育跌近2%，新能源、能源業跌約1%。

紡織服飾以強勢股主導，安踏（2020）、波司登（3998）、寶勝（3813）破頂，李寧（2331）逆市上升逼近新高。月中安踏試20天線守穩回升，錯過了吸納機會，現水平只能待下一次調整機會。博彩消閒除了新濠（0200）、金界（3918）破高位最強外，澳博（0880）持續轉強，上周升穿8.1元高位兼250天線後繼續攀升，買盤積極。不過，澳博短線上望9元料有較大阻力，加上每逢月初澳門公布博彩數據，或對濠賭股造成波動，因此不妨待數據公布才作考慮。

汽車股回吐，強勢的長汽（2333）拒回，吉利（0175）則跌約1%；吉利前高位約14元有支持，可視作吸納機會，並可設低收13元止蝕。此外，強勢的物業管理股回軟，雅生活（3319）、碧桂園服務（6098）跌逾2%，同樣可以留意。

旺旺挑戰半年高位可吼

市場焦點圍繞強勢股或新高股的同時，藍籌股旺旺（0151）挑戰半年高位，可以留意。集團持續拓展多元化經銷模式，開拓新興銷售渠道如電商、冷鏈、自動售貨機及主題門店等，去年初見成效，成為銷售增長動力；公司將於下月公布半年度（截至9月底止）業績值得憧憬。股價方面，下半年來，旺旺明顯跑贏其他包裝食品股如康師傅（0322）、統一（0220）；走勢上初步突破6.5元，後市有望反覆上試7元關口甚至去年高位7.4元高位，止蝕位放在50天線約6.25元。

[劉思明 數據尋寶]