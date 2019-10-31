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張兆聰：豬內價續飈升 萬洲有力再上

【明報專訊】恒指昨跌119點，收報26,667點，成交金額752億元。美股高位略為整固，強勢的科技股沽壓較大，隨着債息反覆向上，資金出現換馬情况，由科技股轉換至銀行、金融股，事關利率上升不利高估值的科技股，但債息上揚則可擴闊銀行的淨息差。匯控（0005）及本港銀行理應對債息上升有正面反應，但市場對經濟基本面較有保留。市場仍是業績主導，萬洲（0288）第三季純利急增近55%，近期內地豬肉價格又飈升，料仍有力再上。

中港股市本周表現跑輸外圍，筆者的感覺是市場顯現有些憂慮，即使美股破頂料牛市延續，但也不敢大舉下注中港股市。事實上，本周出現了一個轉變，就是中國債息開始上升，而且幅度顯著。10年期國債升至3.3厘，10年期國開債更高見3.75厘水平。

內地債息升 似因通脹預期升

債息上升一般主要受兩個因素影響，包括經濟向好和通脹預期上升。前者的話，貨幣政策寬鬆不再，隨着經濟增長動力逐漸轉強，更有可能步入緊縮，與之對應的是企業盈利預測上調、股市上漲。若是通脹預期升溫，尤其是成本推動型，則債息上升、股市下跌。現在看來，較似後者。

市場對於通脹一直都掉以輕心，事關10多年來都沒有通脹問題，中國也自2011年起不再有物價上行壓力。因此，即使過去12至18個月豬價火箭般上升，市場也全不感到擔心，想法多是豬價屬供應問題推動上升，人行不會採取緊縮政策，特別是當前經濟疲弱，9月工業利潤數字創近4年最差表現，利潤大跌5.3%。此外，市場分析多傾向豬價今年內會見頂，2020年在高基數效應下，CPI將會明顯回落。

這個憧憬能否實現，明年才知，但豬價上升動力依然強勁倒是放在眼前。上周22個省市豬肉的平均價格從45.51元上漲到了56.02元，按周飈升了23.1%，令市場嚇了一跳。當然，升勢仍然局限在豬肉，但以數據推斷，CPI很快就會突破4%，並且會由原先預計的農曆新年出現，提早接近1個月出現。

CPI處於2%，大家可以掉以輕心，升至3%，大家仍可以豬價推動為借口，但即將升至4%，即使仍是由豬價推動，但當局也很難放任不理。暫時以加大進行增加供應為主，根據萬洲業績，第三季美國業務錄得經營溢利2.07億美元，按年激增169.9%，生豬養殖業務也成功扭虧為盈，主要拜出口強勁所致。但坦白說，中國人口高達14億，本身是全球最大豬隻生產國，一下子要靠進口填補缺口是不切實際。到數月後CPI升至4%，貨幣政策是否仍會按兵不動，存在一個很大的問號。

豬價上升動力仍強勁

說回萬洲業績，除了美國業務因出口大增而表現強勁，內地業務亦見理想，第三季產品提價、肉製品調結構和使用前期凍肉庫存實現經營利潤2.84億美元，同比增長18.4%。業績交足功課，新近豬價進一步走高，股價也反應正面，券商目標價多看至10元以上，短線應有力再上。

當然，萬洲佳績建基於豬肉價飈升，一旦逆轉就會大幅倒退。但當豬價升勢如此凌厲，利潤如此吸引，作為養殖戶，會否心生囤積居奇的意念，而反過來又令豬價加速上升。豬價低迷多年養殖戶持續虧損，好不容易才遇上大升浪，趁此機會大撈一筆才是合理的想法吧。

[張兆聰 還看今朝]

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