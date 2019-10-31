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2019年10月31日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
中手游暗盤僅升5% 頭槌飛恐蝕萬元 超購逾540倍 凍資709億今年最勁
4企今招股 生科股抗體製藥集18億最多
礦機龍頭比特大陸申美上市
建行招行純利勝預期 中行跌眼鏡
新華保險首3季實際純利升44%
中石油中石化 上季盈利倒退
彭博：富邦銀行賣盤因示威受阻 傳影響估值 公司拒評論
渣打季績勝預期 大行看淡股價
中銀香港存款按季減326億
消費弱 翠華I.T上半財年同蝕錢
港股跌119點 績優股逆市揚
SOHO中國傳售京滬8商廈 作價達624億 兩年內分批打包出售
新濠博亞淨收入飈逾6倍
美第三季GDP增1.9% 較上季略放緩 勝分析師預期
美財政部再提發50年期國債
快意佳士拿與法PSA尋求合併
張兆聰：豬內價續飈升 萬洲有力再上
劉宇亮：匯控58元有支持 友邦炒72至80元區間
梁志麟：通脹無起色 歐元短線回
李曉佳：中國特色區塊鏈 去中心化變強中心化
技術取勝：比亞迪電子先整固
李小加大談一國兩制
中民投中高層最多減薪八成
劉思明：強勢股輪動 回吐可取
周顯：無知搞死了香港股市
湯文亮：博士褫奪風波 斷很多人米路
周末4盤612伙混戰 反修例後最旺 不足一周17盤逾1700伙推售 近年罕見
特長成交期招徠 新世界兩月沽56伙現樓
嘉湖本月成交撲70宗 4年最勁
將軍澳本月261宗 創7個月新高
灣仔霎西街舖1300萬沽 7年帳面蝕三成
仲量聯行：發展商勢減建「納米樓」
受惠中美貿戰 河內樓市吸外資 國際企業遷入 住宅需求大增
設廠成本低 生產線遷越南
河內豪宅樓價4年升值40%
前統計處長何永煊：3%郊野公園建屋 解高樓價問題
任寶血醫院委員 籲富豪捐款助基層治病
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技術取勝：比亞迪電子先整固
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【明報專訊】江銅上望100天線（圖）
建板整固格局待變（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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中手游暗盤僅升5% 頭槌飛恐蝕萬元 超購逾540倍 凍資709億今年最勁
4企今招股 生科股抗體製藥集18億最多
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任寶血醫院委員 籲富豪捐款助基層治病
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